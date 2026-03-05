La Cámara reconoce el talento femenino empresarial con los Premios Mujer Empresaria Sevillana en su XIX edición

Las galardonadas en la XIX edición de los Premios Mujer Empresaria Sevillana. Cámara de Comercio de Sevilla

La promoción del liderazgo femenino y el impulso del emprendimiento han vuelto a ser protagonistas en la entrega de los Reconocimientos a la Mujer Empresaria Sevillana, organizados por la Cámara de Comercio de Sevilla, que en su XIX edición han distinguido a dos profesionales destacadas del tejido empresarial de la ciudad.

El galardón en la categoría Trayectoria Empresarial ha sido concedido a la doctora Rocío Vázquez Ruiz, mientras que el premio a la Capacidad Emprendedora ha recaído en Pilar Morales García, ambas reconocidas "por ser un ejemplo de liderazgo, valentía y tesón", según ha destacado la organización del acto.

La ceremonia ha contado con la participación del presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, y la presidenta de la Asociación de Empresarias de Sevilla, Vanessa Muñoz, quienes ha coincidido en resaltar la importancia del talento femenino en el desarrollo económico y social de Andalucía.

Estos galardones se enmarcan dentro del Programa de Apoyo a la Mujer Empresaria (PAEM), una iniciativa impulsada desde la Ventanilla Única Empresarial de la Cámara de Comercio de Sevilla que continúa reforzando el ecosistema emprendedor femenino.

El programa ha cerrado el año 2025 con la creación de 105 empresas constituidas por mujeres y la atención de más de 350 usuarias durante el ejercicio.

Desde su puesta en marcha en el año 2000, el PAEM ha asesorado a más de 9.850 mujeres y ha contribuido a la creación de más de 3.200 empresas lideradas por mujeres, consolidándose como una herramienta estratégica para la inserción empresarial femenina.

El perfil de las usuarias del programa se sitúa mayoritariamente en el rango de edad de 25 a 54 años, aunque también participan jóvenes menores de 25 años con proyectos viables.

Más de la mitad de las emprendedoras atendidas cuentan con formación universitaria y buscan orientación para materializar sus ideas de negocio.

Emprendedoras femeninas

Las actividades empresariales desarrolladas por las emprendedoras sevillanas muestran una diversidad creciente, con especial predominio del sector comercial, donde destacan proyectos relacionados con moda, complementos, alimentación, decoración, merchandising y equipamiento de oficina.

También tienen una fuerte representación las actividades profesionales, incluyendo abogacía, arquitectura, consultoría y servicios sanitarios, lo que refleja el avance de la mujer en áreas tradicionalmente vinculadas al conocimiento especializado.

Asimismo, se observa un notable incremento en los servicios personales, como peluquerías, centros de estética y belleza, academias de idiomas y centros de formación. De igual forma, han ganado relevancia las iniciativas artesanales, como pintura, escultura o patronaje.

La digitalización también juega un papel clave: cerca del 80% de las actividades creadas cuentan con presencia en internet y redes sociales, un factor que facilita la difusión comercial y la consolidación de las marcas emprendedoras.

Durante su intervención, Francisco Herrero ha destacado el valor simbólico del reconocimiento: "Como cada año, la Cámara quiere reconocer la labor de mujeres que decidieron que era posible hacer realidad el sueño de poner en marcha su propio proyecto empresarial.

Este esfuerzo merece un reconocimiento, no solo para las premiadas, sino para todas las empresarias que luchan cada día por seguir adelante".

Por su parte, Vanessa Muñoz ha subrayado el papel del talento femenino en el desarrollo económico: "Sevilla y Andalucía necesitan emprendedoras comprometidas con su tierra y su futuro. Reconocer el talento femenino es un ejemplo para la sociedad y un incentivo para que más mujeres se animen a crear empresa".

Rocío Vázquez

La doctora Rocío Vázquez ha garadecido el premio y ha compartido su trayectoria profesional, marcada por la vocación médica y la superación de retos dentro del ejercicio de la cirugía y la medicina estética.

Vázquez ha explicado que, en los inicios de la cirugía bariátrica en España, observó que muchos pacientes no alcanzaban plena satisfacción con los resultados corporales tras perder peso, lo que la llevó a investigar el campo de la medicina estética en una época en la que esta especialidad aún era poco conocida en el país.

La galardonada ha recordado su formación internacional en Francia, donde se especializó en lipoescultura cuando esta técnica apenas se practicaba en España, y destacó su filosofía profesional: "Si haces algo, fórmate con los mejores y sé la mejor".

Actualmente, Vázquez es considerada pionera en lipoescultura en España y dirige un equipo médico especializado.

Además, se encuentra inmersa en el proyecto de construcción de la que será la mayor clínica de Andalucía en especialidades vinculadas a la medicina estética, ubicada en Pages del Corro, con el objetivo de concentrar servicios médicos avanzados.

La doctora también desarrolla una intensa labor social a través de su fundación, promoviendo campañas de prevención del cáncer de mama, acciones de apoyo social e investigación con células madre.

Pilar Morales

La premiada en la categoría de Capacidad Emprendedora, Pilar Morales García, ha destacado su pasión por la formación de calidad en el sector de la aviación.

Morales ha relatado que su experiencia profesional en el mundo aeronáutico le permitió detectar carencias formativas en el personal de cabina, lo que la impulsó a desarrollar un modelo educativo exigente enfocado en la excelencia operativa y el protocolo internacional.

En 2024 fundó el Instituto Aeronáutico de Sevilla (IAS), una escuela especializada en la formación de auxiliares de vuelo que combina conocimientos técnicos, seguridad aérea y desarrollo de habilidades interpersonales.

El proyecto contó con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Sevilla durante su diseño inicial, lo que permitió estructurar el modelo de negocio y fortalecer su viabilidad financiera.

La joven empresaria ha animado a otras mujeres a emprender: "Se puede emprender porque instituciones como la Cámara de Comercio ofrecen una mano amiga para hacer realidad las ideas de negocio".