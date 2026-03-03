Josue Selfa, dependiente en Feria: "Lo peor de la Semana Santa es cómo se complica la ciudad para moverte"

A sus 32 años, Josué Selfa mira la Semana Santa con los ojos de quien la siente desde dentro, aunque naciera lejos del epicentro de la bulla. Natural de Córdoba, pero sevillano de adopción desde los 18, ha hecho de Sevilla su casa y de sus días grandes una tradición irrenunciable.

Trabaja como dependiente en la calle Feria, pero su vocación es el diseño de moda, una pasión que le ha llevado incluso a ver sus creaciones desfilar en la alfombra roja de los Premios Goya.

Cofrade declarado, disfruta tanto de la Semana Santa que escucha marchas durante todo el año —'El Galileo' es una de sus favoritas— y confiesa que lo mejor de estos días es "el ambiente y la magia que se mueve".

Entre el encanto y la crítica, Josué reconoce que el bullicio y las calles cortadas complican la ciudad, aunque defiende que la espontaneidad —incluso la de quienes chillan a los pasos— forma parte de la idiosincrasia de una celebración única que, a su juicio, difícilmente admite más hermandades.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

El ambiente, el olor del azahar y la magia que se mueve esos días.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

El bullicio, las calles cortadas y cómo se complica la ciudad para moverte.

¿Qué significa para ti la Semana Santa?

Es un momento muy especial, se vive una magia increíble

¿Cuál es tu hermandad favorita?

La Esperanza de Triana, sin duda.

¿Habría que limitar el número de nazarenos?

Creo que sí, porque pierde un poco el sentido.

¿Y las sillitas, habría que limitarlas?

Entiendo que es un estorbo, pero hay personas que la necesitan porque no pueden estar mucho tiempo de pie o paradas.

¿Cambiarías algo de la carreta oficial?

No, diría que no.

¿Qué piensas de la gente que le chilla a los pasos?

Creo que es algo espontáneo y que forma parte de la idiosincrasia de lo que es nuestra Semana Santa.

¿Caben más hermandades en Sevilla?

Lo dudo.

¿Qué estampa nunca debería perderse de la Semana Santa?

El ambiente en sí, es algo único.

¿Qué calle recomiendas para ver pasos?

Cualquier rincón es bonito.

¿Cristo o palio?

Soy más de palios.

¿Eres de esperar o de ir a buscar los pasos?

Prefiero ir a buscarlos.

¿Cómo ha cambiado la Semana Santa desde que eras pequeño?

Sobre todo en la cantidad de público que hay ahora.

¿Cómo te imaginas la Semana Santa en 20 años?

No lo sé, no sabría decirte.

¿Alguna marcha favorita?

El Galileo.