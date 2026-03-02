Los menores de Sevilla que cometan delitos podrán hacer tareas para la comunidad a partir de ahora

Los menores infractores de Sevilla podrán hacer tareas para la comunidad a partir de ahora.

La medida viene después de la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía que ha tenido lugar la mañana de este lunes.

El acto ha contado con la presencia del primer edil hispalense, José Luis Sanz; el consejero de Justicia, José Antonio Nieto y el delegado de Derechos Sociales, Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García.

Hasta el momento, a algunos de los menores que cometían actividades tipificadas en el Código Penal se les imponía la libertad vigilada, puesto que el Gobierno municipal "no podía acceder a este recurso", según ha señalado el consejero..

Algunas de las infracciones mencionadas por el consejero y que ahora podrían acarrear esta consecuencia son las pintadas en las paredes o la falta de respeto a personas extranjeras, sin hogar o con alguna discapacidad.

El alcalde de Sevilla ha celebrado que este acuerdo sea "una realidad" y ha señalado que "parecía mentira" que no se hubiese firmado antes.

"Aspiramos a una Sevilla exigente con la convivencia, pero también una ciudad que acompaña, corrige y reintegra. Cuando un menor recupera el rumbo, no solo gana él: gana su familia y gana toda la ciudad", ha señalado el primer edil.

Con la firma de este documento, la ciudad hispalense se incorpora a una red compuesta por 400 municipios en toda la comunidad. Según ha indicado Nieto, en esta última legislatura la suma ha aumentado en más de 200 localidades.

En cuanto a los trabajos para la comunidad, el titular del departamento andaluz ha defendido que "permiten que el menor sea consciente de la irregularidad que ha cometido".

Más de 900 sanciones

En paralelo, ha informado de que, únicamente en 2024, se ha impuesto "alrededor de 900" sanciones en la provincia de Sevilla, "más de dos tercios en la capital".

Asimismo ha subrayado "los clichés erróneos". José Antonio Nieto ha mencionado que "alrededor del 80 por ciento de los menores que reciben estas medidas son de clase media y clase media-alta". Además, únicamente el "diez por ciento" son extranjeros.

Según ha apuntado el consejero, los trabajos para la comunidad -medida para la que "Sevilla no tenía recursos"- revelan "datos esperanzadores".

En concreto, más del 92 por ciento de los menores afectados por esta medida toma conciencia del delito cometido; el mismo porcentaje quiere formar un proyecto de vida propio. Además, en torno al 84 por ciento reconoce el daño y un 64 quiere retomar sus estudios.

En la misma línea, el consejero de Justicia de la Junta ha defendido que la puesta en marcha de este tipo de sanciones "consiguen que más de un 80 por ciento no reincidan".