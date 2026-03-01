La Cartuja se blinda para su primer Derbi: 700 agentes de seguridad contendrán el partido de "alto riesgo"

Este domingo está marcado por los amantes del deporte como uno de los más importantes. El primer derbi jugado en el Estadio de La Cartuja unirá a aficionados del Sevilla F.C. y el Real Betis Balompié, sí. Pero también pondrá a prueba esta zona de la ciudad.

Se trata del primer encuentro entre los dos emblemas deportivos de la hispalense que acogerá este anfiteatro después de que el equipo verdiblanco se viera obligado a mudarse a él mientras su sede, el Benito Villamarín, se encuentra en obras.

Desde el club anfitrión señalan que se esperan en torno a unas 65.000 personas, sin embargo, señalan que este número puede variar dependiendo de los abonados. Independientemente de esto último, "el lleno va a ser casi absoluto".

Ahora, el Ayuntamiento de Sevilla, la Subdelegación del Gobierno, las diferentes directivas y demás autoridades van de la mano para conseguir que las costuras de La Cartuja no revienten.

El pasado jueves, el alcalde, José Luis Sanz, recibió a José María Del Nido y Ángel Haro, los presidentes de ambos clubes. En esta reunión, el primer edil brindó "por el mejor derbi del mundo" y apeló a los directivos a "volver a demostrar la grandeza de Sevilla".

Este domingo, la ciudad se va a blindar. Desde el Ejecutivo central -que es quien tiene la competencia de la Policía Nacional- se ha movilizado a casi 400 agentes de este cuerpo, número a los que hay que sumarle los 288 agentes de seguridad con los que cuenta el equipo local.

Traslado histórico

Además, el domingo tendrá lugar un traslado histórico: los ultras del Sevilla FC irán hasta La Cartuja en tren.

El convoy saldrá desde la estación de Santa Justa en torno a las 16:00 horas -más de dos horas antes del encuentro- y en él viajará exclusivamente la hinchada de Nervión.

Posteriormente, los conocidos como 'biris' bajarán en el apeadero cercano al estadio. Allí, los agentes de la Policía Nacional los estarán esperando para escoltarlos hasta el anfiteatro.

¿El motivo? Siempre se activa un dispositivo especial para las citas deportivas, pero, esta vez, la que se va a jugar está catalogada de "alto riesgo" por la rivalidad que hay entre los grupos más radicales de las dos aficiones.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, destacó que, al ser la primera vez que se juega, "confiere al evento de una atención especial y novedades en materia de seguridad".

Por parte de este ente, habrá 394 agentes de Policía Nacional distribuidos en diez unidades operativas entre las que se encuentran la UIP, la UPR, la Unidad de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Unidad de Guías Caninos. Además, estas utilizarán, "por motivos de seguridad", videocámaras de funciones preventivas.

El dispositivo contará con la colaboración de la Guardia Civil, así como de las policías locales de Sevilla y Santiponce, además de otros cuerpos como Bomberos, Emergencias y la Dirección General de Tráfico, entre otros.

Plan del Ayuntamiento

Como ya viene siendo habitual en los encuentros deportivos, el Ayuntamiento de Sevilla también va a activar un plan especial. Sin embargo, la etiqueta de "alto riesgo" hace que el dispositivo se refuerce.

En materia de Movilidad y Seguridad, el operativo por parte de la Policía Local comenzará a las 08:00 horas con el control de establecimientos por las zonas de afección al estadio y primeros cortes en vial Torre Sur del estadio, calle Ciencias Rugby con glorieta Beatriz Manchón y avenida del Ocio.

En torno a las 14:00 horas, además se supervisará la venta ambulante y vigilará la ilegal.

El dispositivo de tráfico comenzará a las 15:30 hasta el final del encuentro, solo permitiéndose el acceso a los vehículos autorizados al estadio como máximo hasta una hora antes del partido, según las condiciones de la zona.

El acceso por la SE-20 a los P0-P1.1, P 1.2- P3-P4 y P5 será controlado. También el P7 zona norte, teniendo acceso desde la SE-20 por la glorieta de RTVE, y P7 zona sur, teniendo acceso desde Carlos III frente a la calle Gregor J. Mendel.

Tussam y Lipasam

Las dos empresas municipales, Tussam y Lipasam, también incrementarán refuerzos. Las líneas de autobús que pasan por el entorno de La Cartuja se incrementarán y se habilitarán tres lanzaderas con destino parada de metro Blas Infante.

Este servicio estará operativo dos horas y media antes del inicio y de la finalización del partido. Asimismo, después del encuentro, dos lanzaderas con destino Sevilla Este (con parada en la línea LE desde Las Góndolas) y Barqueta (con parada en Juan Bautista Muñoz) prestarán servicio.

Por último, la empresa de limpieza habitual habilitará un dispositivo especial para mantener la zona adecentada antes, durante y tras el encuentro.