Carlos V e Isabel de Portugal 'vuelven a entrar' en Sevilla 500 años después: horario y recorrido del desfile histórico

Sevilla honra el legado de Carlos V con un gran desfile histórico este sábado, 28 de febrero, en el que la ciudad rememorará la entrada del emperador Carlos V y de Isabel de Portugal en Sevilla con motivo de su casamiento, celebrado en 1526 y considerado uno de los grandes acontecimientos ceremoniales del Renacimiento europeo.

El espectáculo, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla, se desarrollará como una recreación escénica itinerante de gran formato y contará con más de 120 participantes.

Entre ellos constan bailarines, figurantes y actores de la compañía Teatro Clásico de Sevilla, así como miembros del Tercio de Olivares y de los Los Ministriles, que interpretarán música renacentista en directo a lo largo del recorrido.

La recreación ha sido concebida con un marcado rigor histórico, respetando el protocolo, la jerarquía y la simbología del siglo XVI.

Según ha explicado el delegado de Hacienda, Juan Bueno, el vestuario se ha inspirado en la iconografía de la época e incluye trajes procedentes de producciones cinematográficas internacionales de alto nivel, además de diseños creados específicamente para la representación de Carlos V e Isabel de Portugal.

También se han reproducido joyas siguiendo los modelos que aparecen en pinturas históricas de los emperadores, con el objetivo de reforzar la fidelidad visual del cortejo.

Recorrido, horarios y paradas

Los emperadores y su corte iniciarán el desfile a las 16:30 horas en el Arco de la Macarena, punto en el que se escuchará la fanfarria de bienvenida. Desde allí, la comitiva avanzará por el casco histórico siguiendo el mismo itinerario que recorrieron los monarcas en el siglo XVI.

El cortejo realizará paradas escénicas en distintos enclaves donde históricamente se levantaron arcos triunfales para recibir a los novios.

La primera intervención tendrá lugar en la iglesia de Santa Marina (17:00 horas), seguida de San Marcos (17:15 horas) y Santa Catalina (17:35 horas), donde se interpretarán danzas históricas como la Danza de las hachas y el Dit le Bourguignon.

Posteriormente, el desfile continuará hacia San Isidoro (18:10 horas), el cruce de Álvarez Quintero con Entre Cárceles (18:35 horas) y la plaza Virgen de los Reyes (18:55 horas).

En este último punto se ha habilitado una zona para personas con movilidad reducida (PMR) junto a la puerta del Palacio Arzobispal, con el objetivo de facilitar el acceso al público.

La comitiva llegará a la Puerta de Campanillas de la Catedral a las 19:10 horas, donde se incorporará una escolanía creada para la ocasión, antes de la interpretación de una tocata y fanfarria solemne de despedida en la Puerta del León del Real Alcázar de Sevilla, prevista para las 19:30 horas.

Simbolismo y participación del público

A lo largo del recorrido se podrá disfrutar de una selección de música renacentista interpretada en directo, con piezas como "Fanfare la moresque", "Propiñan de Melyor" o "Hoy comamos y bebamos", de Juan del Encina, además de la fanfarria de bienvenida en el Arco de la Macarena y la acción coreográfica de pavana en Santa Marina.

En Santa Catalina se podrán ver representaciones de la Danza de las hachas y el Dit le Bourguignon, mientras que el público recibirá miles de claveles rojos durante el desfile, en recuerdo de la flor que, según la tradición, Carlos V habría introducido en España con motivo de su enlace.

Asimismo, el paso del cortejo estará alfombrado con pétalos para reforzar el carácter ceremonial y festivo de la recreación.

El emperador desfilará a caballo negro y la emperatriz a caballo blanco, un recurso escénico que simboliza el poder imperial y la dualidad del cortejo histórico.

Sevilla se engalana

Para celebrar la efeméride, la Casa Consistorial y distintos puntos de la ciudad han sido adornados con gallardetes, colgaduras y elementos florales con la cruz de Borgoña en los jardines de la plaza del Triunfo.

El Ayuntamiento subraya que esta conmemoración pretende convertir el centro histórico en un gran escenario al aire libre y poner en valor un episodio que dejó una profunda huella en la historia cultural y política de Sevilla, recordando su papel como escenario de algunas de las grandes ceremonias del mundo hispánico del Renacimiento.