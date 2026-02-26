Archivan la denuncia por agresión sexual contra el cura José Chamizo, ex Defensor del Pueblo, por "falta de indicios"

José Chamizo, en una presentación de un libro en una imagen de archivo. EP Sevilla

Carpetazo judicial a la denuncia por presunto delito de agresión sexual contra José Chamizo, el sacerdote y ex Defensor del Pueblo andaluz.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla número 5 ha acordado el sobreseimiento provisional de las diligencias previas abiertas el pasado mes de marzo, cuando Chamizo llegó a ser detenido.

La Policía Nacional detuvo a este sacerdote después de que unos chavales migrantes, de unos 20 años de edad, que acoge la ONG para la que trabaja en Sevilla, le acusaran de ese delito.

Aunque Chamizo siempre negó los hechos, casi un año después el juzgado cree que ni él, ni un segundo investigado, fueran autores de los hechos denunciados.

"A la vista de la instrucción practicada, no resultan indicios suficientes de la perpetración" por parte de los dos investigados "de una acción típica y perseguible", tal y como ha confirmado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Pero ¿quién es José Chamizo de la Rubia? Chamizo es cura formado en El Vaticano. También estuvo en lo público -fue Defensor del Pueblo Andaluz-. Y hasta en política -con IU y Podemos-.

Cuando fue detenido, Chamizo -Pepe para los amigos, así se le conoce en Sevilla- atendió desde su casa a este periódico y achacó la denuncia a "una lucha de poder dentro de Sevilla Acoge", insistió.

Según su versión, un compañero "celoso" quería mandar en la ONG. Y por eso le denunció para hacerle daño, negando en todo momento haber tenido este tipo de trato con los denunciantes, que tenía empadronados en su propio despacho.

"Los chavales con los que yo trabajo están por debajo de la sociedad", explica sobre la posición vulnerable de estas personas. "Muchos se dedican a cosas tan variadas como el campo o la prostitución. Han ido a tentarlos y..."

En cualquier caso, precisó que este asunto es "muy feo, es una idea muy bien pensada para destruirme", señaló. Una denuncia que, casi un año después, el juzgado ha archivado por falta de indicios.