Antonio, anticuario del centro de Sevilla: "La Semana Santa es para los sevillanos aunque vengan muchos turistas "

Antonio Morales lleva más de 30 años regentando un anticuario del centro de Sevilla y casi 70 siendo amante de la que es una de sus tradiciones más arraigadas, la Semana Santa.

Ahora, a sus 69 años, es claro a la hora de decir qué es lo que más ha cambiado de esta fiesta desde su niñez. "La bulla. Siempre ha habido, pero no a este nivel", relata, a la vez que defiende que "la Semana Santa está hecha para los sevillanos a pesar de que vengan muchos turistas".

Este sevillano, que ha estado liderando la tienda de antigüedades Lola Ortega más de tres décadas, es el nuevo protagonista de la serie de EL ESPAÑOL de Sevilla 'Cuaresma a pie de calle'.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

Indudablemente las piezas que salen a la calle. Después es el ambiente que hay, sensacional. Aunque vengan muchos turistas, la Semana Santa está hecha para los sevillanos.

¿Y lo peor de la Semana Santa?

Diría que la masificación que hay últimamente, sobre todo para la gente mayor.

¿Cuál es su hermandad preferida?

Yo soy macareno.

¿Qué es para usted la Semana Santa?

Es sentimiento además de toda la expresión popular. Hermandades en la calle, los nazarenos, los pasos (que son joyas). Todo esto ayuda, pero, a mi parecer, hay que tener en cuenta el significado religioso.

¿Caben más hermandades?

Ahí está la polémica. Ya de por sí están muy agobiados, no sé hasta que punto se puede ampliar.

¿Qué estampa nunca se pierde de la Semana Santa?

La señora con el carrito.

Una calle para ver los pasos

Cualquiera del barrio del que salga la hermandad y cerca de su entrada o salida.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

La evolución de los pasos ha variado mucho, pero de unos años para acá, sin duda, las bullas. Siempre ha habido bullas, pero no a este nivel.

¿Cómo se la imagina en 20 años?

No lo sé. Somos siempre muy tradicionales y las cosas van muy poco a poco. Yo espero que no cambie mucho.

¿Hay que cambiar la Carrera Oficial?

No. Creo que está bastante bien organizado.

¿Cómo hay que moverse en la bulla?

Despacio, sin perder los nervios, y tratando de ir a donde quiere uno. Aunque esto último a veces se consigue y otras veces no.

¿Esperar o buscar los pasos?

Ahora, que soy mayor, los espero, pero antes me iba

¿Macarena o Triana?

Me gustan las dos.

¿De Cristo o de palio?

Me da igual, me gustan los dos. Mi palio favorito es la Macarena y me uno de los más bonitos para mí es el Cristo de los Estudiantes.

¿Qué opina de los que chillan a los pasos?

Hay gente para todo.

¿Hay que limitar el número de nazarenos?

Cuando se llegue a una cifra imposible, indudablemente, pero por ahora yo veo el número correcto.

¿Y las sillitas?

Esta es la otra fórmula de conocer la Semana Santa de Sevilla. Creo que de alguna forma se debería regular; ver dónde se puede y dónde no.