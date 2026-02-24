Carlos, dependiente en La Alfalfa: "No hay que limitar los de nazarenos, los hermanos tienen derecho a salir"

La Cuaresma avanza en Sevilla con paso firme mientras el calendario acerca, inexorable, el 29 de marzo, Domingo de Ramos. La ciudad se adentra en esas semanas en las que los preparativos íntimos, los cultos y las conversaciones cofrades forman parte del paisaje cotidiano.

En el número 14 de la calle Águilas, en pleno corazón de La Alfalfa, el aroma es constante durante todo el año, pero cobra un significado especial en estas fechas. En Inciensos de Sevilla, uno de los establecimientos más reconocibles para los cofrades, trabaja Carlos González, natural de Pino Montano.

Desde este enclave del casco histórico, vive la antesala de la Semana Santa en contacto permanente con quienes buscan un olor concreto, un recuerdo o una forma de acercarse, a través del incienso, a sus hermandades.

Para este sevillano, la Semana Santa no se limita a siete días marcados en rojo. La entiende como un punto de encuentro anual para amigos y familias en torno a la principal fiesta de la ciudad, pero también como una vivencia diaria que forma parte de su rutina.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

Lo mejor de la Semana Santa es que es una semana al año en la que nos encontramos todos los amigos y familiares en torno a la principal fiesta de Sevilla.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

Lo peor de la Semana Santa son las bullas que muchas veces se crean. Es algo que, entre todos, deberíamos darle una solución.

¿Qué significa para ti la Semana Santa?

Forma parte de mi vida diaria, la vivo día a día.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Lo primero, intentar evitarlas. Si ya te pilla dentro, paciencia. Eso es experiencia.

¿Cuál es tu hermandad favorita?

Soy de cinco hermandades. De Pino Montano, San Esteban, El Baratillo, San Gonzalo y Monte-Sion.

¿Macarena o Triana?

Sinceramente, me gustan las dos muchísimo y no podría elegir. No tengo una preferencia.

¿Habría que limitar el número de nazarenos?

No. Creo que todo hermano tiene derecho a salir de nazareno.

¿Y las sillitas, habría que limitarlas?

Sí, habría que limitarlas, pero también hay que entender que hay personas mayores. Yo, sobre todo, las limitaría en los cruces.

¿Qué piensas de la gente que le chilla a los pasos?

Creo que cada uno es libre de expresar su devoción a su manera y como quiera.

¿Qué estampa nunca debería perderse de la Semana Santa?

Creo que nunca se debería perder la forma en la que nos preparamos para la Semana Santa, es decir, lo que es la Cuaresma en sí.

¿Qué calle recomiendas para ver pasos?

Yo siempre recomiendo el Arco del Postigo.

¿Cristo o palio?

No tengo preferencia, me gustan mucho los dos.

¿Eres de esperar o de ir a buscar los pasos?

A mí me gusta ir a buscar los pasos.

¿Cómo ha cambiado la Semana Santa desde que eras pequeño?

Ahora hay muchas más aglomeraciones. Sobre todo, lo que veo son más personas por las calles.

¿Cómo te imaginas la Semana Santa en 20 años?

No sé cómo me la imagino, pero espero que siga teniendo la misma devoción que actualmente.

¿Marcha favorita?

El Redentor de Nazaret.