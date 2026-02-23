La vivienda arranca el año en Sevilla con descensos en zonas 'premium' como El Prado, Centro y La Macarena

El mercado inmobiliario en Sevilla comienza a dar señales de una ligera moderación en el arranque del año. Tras meses de incrementos continuados, el precio de la vivienda experimenta descensos en algunos de los enclaves más demandados de la ciudad, como El Prado de San Sebastián, el Centro y La Macarena.

El ajuste más significativo se ha producido en El Prado de San Sebastián, donde el valor del metro cuadrado ha retrocedido un 2,5 por ciento.

Esta zona, que en diciembre de 2025 alcanzó su máximo histórico con 3.676 euros por metro cuadrado, sitúa ahora el precio medio en 3.584 euros.

Se trata del primer descenso desde octubre de 2025, mes a partir del cual inició una escalada que culminó en diciembre. No obstante, el comportamiento del barrio ya había mostrado síntomas de enfriamiento el pasado verano, cuando encadenó cuatro meses consecutivos de caídas.

También La Macarena ha iniciado el año con cifras a la baja. En enero, el precio del metro cuadrado disminuyó un 1,2 por ciento, situándose en 2.164 euros.

Este popular barrio registró su techo histórico en septiembre del pasado año, cuando la media alcanzó los 2.223 euros por metro cuadrado.

Desde entonces, las oscilaciones han sido moderadas, aunque en octubre de 2025 se produjo la corrección más acusada, con una depreciación del 2,7 por ciento.

Cae el Centro

Por su parte, el Centro suma ya dos meses consecutivos de descensos, aunque de carácter leve. Entre noviembre y diciembre del pasado año el ajuste fue del 1,7 por ciento, mientras que en enero la bajada se ha limitado al 0,7 por ciento.

A pesar de esta tendencia reciente, continúa siendo la zona más cara de la ciudad, con un precio actual de 3.985 euros por metro cuadrado.

Su máximo histórico se alcanzó en noviembre de 2025, cuando llegó a los 4.061 euros. En términos interanuales, la evolución sigue siendo positiva, con un incremento del 7,9 por ciento pese a las últimas correcciones.

Triana, en escalada

Frente a esta moderación en áreas céntricas y consolidadas, otros barrios mantienen una dinámica claramente alcista. Es el caso de Triana, donde la escalada parece no encontrar techo.

Esta emblemática zona encadena diez meses consecutivos de subidas sostenidas, hasta el punto de que adquirir una vivienda allí resulta ya casi tan costoso como hacerlo en el Centro.

Actualmente, el metro cuadrado en Triana alcanza los 3.726 euros. Desde enero del pasado año, el encarecimiento acumulado asciende al 14,5 por ciento.

El norte, sin frenos

El crecimiento también se deja notar con fuerza en el norte de la ciudad. Pino Montano ha experimentado un aumento continuado desde enero de 2025.

Entonces, el metro cuadrado se situaba en 1.475 euros; hoy alcanza los 1.898 euros. La diferencia supera los 400 euros en apenas un año, reflejo de una demanda sostenida que no ha dado tregua en estos meses.

Expertos en vivienda achacan esta subida en Pino Montano a la construcción del Metro, y advierten de que la barriada seguirá encareciéndose cuando la obra se haya llevado a cabo y el transporte público funcione con normalidad.

En la misma línea se encuentra San Jerónimo, aunque en este caso el Metro no es uno de los factores, ya que el trazado de la línea 3 se salta el barrio.

Esta zona del norte ha visto cómo el valor de sus viviendas se incrementaba en 100 euros por metro cuadrado en solo dos meses.

La evolución desde 2025 no tiene precedentes recientes, con una variación interanual superior al 14 por ciento. En la actualidad, el precio medio se sitúa en 1.540 euros por metro cuadrado.

Así, mientras algunos enclaves tradicionales comienzan a mostrar síntomas de ajuste tras tocar máximos históricos, otros continúan tensionando el mercado con subidas prolongadas.

El mapa inmobiliario sevillano dibuja, por tanto, un escenario desigual, donde la moderación convive con incrementos intensos según el barrio.