El doctor Enrique Rojas y el cantante David Summers, embajadores de la salud y de la música

En un emotivo y concurrido acto que reunió a destacadas autoridades civiles y militares, así como a representantes del cuerpo diplomático, en el salón Plus Ultra del Pabellón de Oficiales de Tablada, la Academia entregó el galardón consistente

en una obra del escultor Paco Parra que reproducía el avión Plus Ultra sobre el escudo de la Academia de la Diplomacia del Reino de España.

En su intervención el vicepresidente José Carlos Ruiz Berdejo y Sigurtà destacó la epopeya del hidroavión que, con etapas en Las Palmas, Cabo Verde, Brasil y Uruguay, alcanzó Buenos Aires en 1926 y de sus 4 tripulantes Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada.

Después de una breve y amena conferencia a cargo del General Jorge Clavero Mañuco se hizo entrega de las actas de nombramiento a los nuevos Académicos el doctor Fernando Forja Pajares, Antonio Iznájar de Castro, Álvaro Polo Guerrero y

Rocío Medina Muñoz.

Asimismo, ingresaron como académicos de Honor el Cónsul general de Argentina, Sergio Leonardo Servín y el General de División Rafael Saiz Quevedo, Director de Enseñanza aérea. Recibió el Premio el coronel jefe del Acuartelamiento de Tablada, Luis Alberto Parallé Lorente.

También se entregaron los galardones Embajador de la Salud y la Vida al doctor Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría; y el Embajador de la Música a David Summers del grupo musical “Hombres G”.

Entre los asistentes, destacó la presencia de dos descendientes del heroico mecánico del Plus Ultra Pablo Rada: sus sobrinas nietas Lucía Jordán Rada y Selene Cuca Rada.

El acto académico estuvo presidido por el Presidente Ejecutivo de la Academia, Santiago Velo de Antelo, y por el Presidente de la Junta de Embajadores, Rafael Fernández Pita.

Lo presentó la encargada de Protocolo Académica colaboradora, María Marín, quien contó con el apoyo de Ciberevolutions y con la intervención de la Directora de la Cátedra de Ciberseguridad en el ámbito social, empresarial y de defensa de la Universidad Ceu San Pablo, la ex Embajadora de Polonia en España, Anna Sroka.

Amenizó el evento el grupo de vientos y metales de la unidad de música del ACAR. Al final del acto, que se concluyó con una cena de gala, la Academia de la Diplomacia le hizo entrega a su vicepresidente, José Carlos Ruiz Berdejo, de un bajorrelieve de la Virgen del Carmen obra del mismo escultor para premiar su infatigable dedicación a esta institución y

a la diplomacia.