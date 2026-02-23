El Ayuntamiento de Sevilla invierte 2,6 M€ para la rehabilitación de la iglesia de San Laureano

Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Francisco J. Olmo / Europa Press. Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, va a invertir 2,6 millones de euros en la segunda fase de las obras para la rehabilitación definitiva de la iglesia de San Laureano "tras 23 años".

Así, el Consistorio "adaptará esta iglesia del siglo XVIII ubicada en la calle Goles a centro multifuncional y de información municipal".

Se trata de la segunda intervención acometida entre los años 2019 y 2020 para construir una nueva cubierta del edificio.

En esta ocasión, las labores incluirán la necesaria dotación de equipamiento y de infraestructura básica expositiva.

El proyecto incluye también la incorporación de las pinturas murales aparecidas, la construcción de un edificio de nueva planta para usos auxiliares y la integración del lienzo de la muralla histórica de la calle Goles, además de la reurbanización de los espacios exteriores colindantes.

Asimismo, con la intención de resolver los problemas de movilidad y accesibilidad existentes también está previsto reurbanizar los espacios exteriores colindantes, incluyendo las acometidas y la dotación de suministros necesarios.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha subrayado que "la recuperación de edificios históricos que durante décadas han permanecido abandonados, sigue siendo una prioridad para el Gobierno de José Luis Sanz".

A la vez que ha señalado que el equipo "apuesta por su rehabilitación para convertirlos en contenedores culturales, espacios multifuncionales o equipamientos abiertos a los sevillanos y a visitantes".

Tareas ya ejecutadas

Entre las intervenciones ya ejecutadas por el Ayuntamiento en el ámbito cercano a San Laureano destacan el readoquinado de la calle Alfonso XIII, que ha permitido renovar la imagen urbana y mejorar la accesibilidad o las obras de reurbanización en Marqués de Paradas, donde se han instalado nuevos pavimentos con el diseño del NO&DO.

El pasado mes de marzo, el Consistorio recuperó el solar situado en San Laureano -junto a la capilla de los Humeros-, donde se construirá una plaza pública.

El proyecto a realizar en esta gran plaza contempla la plantación de 25 nuevos árboles que se añadirán a las especies ya existentes, lo que mejorará la sombra en la zona, además de la plantación de trepadoras y pradera natural.

La plaza contará con zona de juegos infantiles sobre pavimento de césped artificial con base amortiguadora y se dotará la misma con bancos para el descanso.

En cuanto al pavimento, se recupera el adoquín de Gerena además de adoquín de piedra de piornal en la calle Liñán

La actuación en San Laureano, edificio de titularidad municipal desde 2003, se suma a otras intervenciones en enclaves patrimoniales de gran valor de la ciudad, como la Iglesia de San Hermenegildo, el Monasterio de San Jerónimo, la Real Fábrica de Artillería, Casa Cernuda o el Palacio del Pumarejo.