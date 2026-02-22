Semana Santa de Sevilla inclusiva: la Carrera Oficial tendrá 115 sillas para personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Sevilla ofrece, con la colaboración del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, un total de 115 plazas gratuitas diarias en la Carrera Oficial -109 sillas y seis plazas en palcos- para personas con discapacidad y un acompañante mayor de 16 años por plaza.

El plazo de solicitud permanecerá abierto del 23 al 27 de febrero, ambos días inclusive, a través de la sede electrónica municipal.

De forma excepcional, quienes no puedan tramitarla en línea podrán inscribirse el 27 de febrero, de 9,30 a 13,00 horas, en el Centro Social Polivalente Virgen de los Reyes.

El sorteo que fijará el orden de adjudicación se celebrará el miércoles 18 de marzo de 2026 a las 12,30 horas. El resultado se comunicará por SMS o correo electrónico.

"Con esta iniciativa, desde el Gobierno municipal hacemos de nuestra Semana Santa una celebración más accesible, con oportunidades para quienes más lo necesitan. Seguimos trabajando para hacer de Sevilla una ciudad que cuida y respeta sus tradiciones, y lo hacemos sin dejar a nadie atrás, integrando y facilitando a quienes pueden encontrar mayores dificultades", ha explicado el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García.

Placentines

Las plazas se distribuyen en la calle Placentines, Inmaculada y palcos de la Plaza de San Francisco. Para la calle Placentines (Puerta del Lagarto, dirección Cardenal Carlos Amigo Vallejo) se ofertan 97 sillas, de las que 65 se reservan a personas con movilidad reducida reconocida y 32 a personas con discapacidad sin movilidad reducida.

En la Inmaculada (frente a Puerta de Campanillas, dirección Plaza del Triunfo) se habilitarán doce sillas -ocho para movilidad reducida y cuatro para discapacidad sin movilidad reducida-, ha detallado el Consistorio en una nota. Además, en la Plaza de San Francisco habrá tres palcos diarios: uno específico para movilidad reducida (dos plazas) y dos para discapacidad sin movilidad reducida (cuatro plazas cada uno). En todos los casos, cada plaza incluye al titular y a un acompañante.