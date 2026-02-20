Sanz denuncia que "Sevilla ha perdido dos años" esperando el estudio del Gobierno sobre la conexión con el aeropuerto

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado que la ciudad haya "perdido dos años" esperando el estudio del Gobierno central sobre la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto.

La candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta, vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este viernes que el proyecto para unir estos dos puntos se aprobará "antes de verano para que se pueda someter a valoración pública".

Cuestionado por esto, el primer edil hispalense ha recordado que "la Junta de Andalucía ya presentó en 2024 un estudio en el que el siguiente paso era únicamente licitar las obras" y que el Ministerio de Transportes "ni valoró".

Además, ha subrayado que el proyecto detallado por Montero "tiene muchas similitudes" con el ya aportado por la Junta, por lo que, a su parecer, la ciudad "ha perdido años" esperándolo.

Asimismo, ha puesto en duda la intención real de la responsable de Hacienda puesto que "llega previa campaña autonómica". "Si este Gobierno ya tiene poca credibilidad, ahora menos", ha declarado Sanz.

La alternativa elegida por Transportes es Norte 3. Esta cuenta con un presupuesto base de alrededor de 300 millones de euros, 4,7 kilómetros y contempla que en torno al 93 por ciento del trayecto vaya soterrado.

En referencia a este último punto, el alcalde sevillano ha afirmado que "suena simpático y gracioso": "El capricho de cambiar los túneles de la SE-40 ha costado 166 millones de euros. Ahora es curioso y llamativo que se pretenda hacer el 93 por ciento soterrado, cuando sabemos que a este Gobierno le dan alergia los túneles".