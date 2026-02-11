El Ayuntamiento desactiva el Plan de Emergencias y reabre las compuertas de la Vega de Triana tras el temporal

Operarios proceden al cierre preventivo de las compuertas de la Vega de Triana ante una "eventual crecida" del río el 6 de febrero. Europa Press

El Ayuntamiento de Sevilla ha desactivado en la mañana de este miércoles el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad y ha abierto las compuertas de Triana, una vez superado el episodio de inestabilidad meteorológica que ha afectado a la capital en los últimos días.

Según ha informado el Consistorio a través de sus redes sociales, se ha procedido a la reapertura de las compuertas de la Vega de Triana, que permanecían cerradas desde el pasado jueves como medida preventiva ante una posible crecida del río Guadalquivir, cuyo caudal se mantiene actualmente en nivel amarillo a su paso por la ciudad.

Por otra parte, fuentes municipales han señalado que todos los parques de Sevilla han reabierto al público tras ser revisados por los técnicos correspondientes, que han comprobado el estado del arbolado y las instalaciones.

Sin embargo, el Cementerio municipal continúa cerrado de forma provisional mientras se evalúan los daños ocasionados por el temporal, que ha provocado la caída de al menos 60 árboles en el interior del recinto.

La decisión de cerrar las compuertas de defensa de Triana fue consecuencia de una subida notable en el caudal del Guadalquivir, que alcanzó el pasado 8 de febrero una cota de 5,34 metros sobre el nivel del mar, superando de esta forma el umbral de desbordamiento, que se encuentra en 4,5.

Desde ese punto álgido, el Guadalquivir ha comenzado a experimentar un ligero aunque sostenido descenso de su caudal. Los días 9 y 10 de febrero continuaba por encima de su umbral de desbordamiento con 4,9 y 4,6 metros sobre el nivel del mar respectivamente.

Finalmente, este 11 de febrero, el caudal del río hispalense se ha reducido hasta los 3,4 metros sobre el nivel del mar, lo que si bien se encuentra por debajo del umbral de desbordamiento, aún se sitúa muy próximo al umbral de vigilancia (3,6 m.s.n.m.).