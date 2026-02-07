El río Guadalquivir se desborda a su paso por la zona de La Cartuja, en Sevilla capital

Desbordamiento del Guadalquivir a su paso por La Cartuja.

El río Guadalquivir se ha desbordado a su paso por Sevilla capital, concretamente en la zona de La Cartuja, según ha confirmado el servicio de Emergencias 112 a este medio.

La situación del Guadalquivir era una de las que más preocupaba. Según ha indicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el caudal llegó la pasada noche a su nivel máximo.

Desde el pasado jueves, el Ayuntamiento de Sevilla mantiene cerradas las compuertas del muro de defensa debido a la crecida del río por la borrasca Leonardo.

