El Ayuntamiento mantiene las compuertas de Triana, los parques y el cementerio cerrados por "precaución"

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha informado de que las compuertas del parque de Vega de Triana seguirán cerradas durante las próximas horas "por precaución".

Bueno ha explicado que este sistema preventivo se desactivará después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Aemet indiquen el fin del riesgo por la subida del caudal del río.

Asimismo, ha señalado que los parques y jardines de la ciudad seguirán cerrados durante los próximos días puesto que, aunque actualmente no esté lloviendo en la capital, los técnicos tienen que revisar todos los árboles debido a todo el agua que ha caído.

En paralelo, ha declarado que el cementerio municipal seguirá cerrado pero que se ha habilitado una zona segura para asegurar los entierros.

Según el último balance del Ayuntamiento, se han registrado un total de 670 incidencias hasta las 09:00 horas de este viernes.

Cabe destacar que a lo largo de las últimas horas se han producido desalojos en los municipios de El Palmar de Troya y Écija por la crecida de los ríos. En concreto, se han desalojado 13 y 76 vecinos respectivamente.

Además, otras poblaciones se encuentran en alerta debido a que algunos de los ríos han alcanzado el nivel rojo: el río Genil a su paso por Écija; el Corbones a su paso por Carmona; el Guadaíra a su paso por Alcalá y Arahal. También la ribera de Huesna a su paso por Villanueva del Río y Minas y la de Huelva por Guillena.

En el caso del Guadalquivir, este ha alcanzado el extremo a la altura de Lora del Río y Cantillana. En naranja están el río Guadiamar por Aznalcázar y Sanlúcar la Mayor; el Corbones por la Puebla de Cazalla; el Guadalquivir por Sevilla y Alcalá y el Genil también por Écija.

Además, actualmente hay cuatro embalses en nivel rojo: el de Peñaflor, La Puebla de Cazalla, El Agrio y La Torre del Águila. En naranja están los de Los Melonares, La Minilla y el Gergal; mientras que en nivel amarillo se encuentran el de Lora del Río, Huesna, El Pintado y Cala.

El subdelegado ha informado además de la actividad ferroviaria y aérea. En lo que respecta a los trenes, la circulación sigue suspendida en la provincia de Sevilla y lo seguirá estando hasta que no se pueda garantizar la seguridad. Por otra parte, el aeropuerto de Sevilla sigue operando con normalidad.