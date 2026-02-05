El temporal tira una de las azucenas que decoran la Giralda de Sevilla: el entorno está acordonado por seguridad

La Giralda de Sevilla sin uno de los remates de azucenas que ha tirado el viento este jueves. EP/Eduardo Briones Sevilla

El temporal de lluvia y fuertes rachas de viento que castiga a Andalucía estos días ha tirado una de las azucenas que decoran la Giralda de Sevilla. El elemento ornamental ha caído en la plaza Virgen de los Reyes, en la trasera del templo hispalense.

La Policía Local mantiene la zona acordonada por seguridad. Ahora las autoridades están evaluando el alcance de los daños y si hay otros elementos de la Catedral de Sevilla que puedan correr riesgo de desprendimiento.

La azucena, instalada en el siglo XVIII, estaba en la parte superior del cuerpo de la Giralda. Son unas ramas de metal que representan los dones de la Virgen María.

Sin embargo, las que se han caído no son las originales. Se cambiaron en la última mitad del siglo XX por unas réplicas.

El templo tiene otros cuatro ramos de azucenas, puesto que cada uno remata una esquina de la Giralda, de planta cuadrada.

A primera hora

Emergencias del Ayuntamiento ha informado en sus redes sociales oficiales de que los desprendimientos se han detectado poco antes de las 7:00 de la mañana, y 15 minutos después se ha acordonado la plaza situada en su base.

Óscar, un repartidor que pasaba por la zona a la hora del incidente ha explicado que el ruido fue fortísimo. Tanto que, en el momento, pensó que lo que podía haber caído era una campana.

Cuando se acercó junto a otros compañeros al lugar vio que se trataba de las azucenas que rematan las esquinas de la Giralda.

"Podría haber sido una desgracia", ha señalado, "los trozos llegaron a toda la plaza de la Virgen de los Reyes".

En el lugar, esta mañana, estaban las vallas y demás señales de la Policía Local, que ha precintado la fachada donde ha caído el adorno de la Giralda.

Los viandantes, todos con paraguas porque la lluvia en Sevilla no da tregua, se paraban a preguntar en el Palacio Arzobispal qué había pasado. Allí se acumulaban, protegidos del agua, los periodistas que han ido a cubrir el suceso.

Por el momento no hay fecha para la reposición de las azucenas. El día está especialmente complicado, con fuertes rachas de viento e intensa lluvia.

Giralda

En un comunicado del Cabildo catedralicio se destaca que se ha realizado una inspección técnica visual del resto de remates de la Giralda por parte de los técnicos responsables de la Catedral, "sin que se hayan detectado otros defectos aparentes".

No obstante, se mantendrá el perímetro de seguridad en torno a la torre, "hasta tanto se pueda efectuar una revisión más en profundidad con medios auxiliares, que permitan descartar la existencia de peligros".

La azucena desprendida está integrada en el remate renacentista que en estos momentos se encuentra pendiente del decreto de la licencia del Ayuntamiento para iniciar su restauración, añade el Cabildo.

Restauración

En este sentido, a finales del pasado mes de octubre, la Comisión Provincial de Patrimonio informó favorablemente sobre el proyecto de rehabilitación del cuerpo renacentista de la Giralda con el fin de alcanzar la restauración global de la torre campanario de la Catedral de Sevilla, una vez que concluyó en 2024 la fase de conservación de las cuatro caras de la torre almohade.

La ejecución responde a los valores culturales del bien objeto de la intervención y se actuará sobre los distintos cuerpos que componen el remate y que sirven de pedestal al Giraldillo: cuerpo de campanas, cuerpo de las azucenas, cuerpo del reloj, cuerpo de las estrellas, cuerpo de las carambolas, penacho y tinaja.