Cortan la SE-20 y desvían el tráfico por Valdezorras por la crecida del arroyo Miraflores durante la borrasca Leonardo

La borrasca Leonardo está azotando con fuerza gran parte de Andalucía. Las persistentes precipitaciones han obligado al Ayuntamiento de Sevilla a cortar la SE-20 y habilitar desvíos del tráfico en la barriada de Valdezorras debido a la crecida del arroyo de Miraflores.

Desde primera hora de este miércoles, agentes de la Policía Local han bloqueado los dos sentidos de la citada vía como manera preventiva.

El servicio de Emergencias Sevilla ha informado a través de sus redes sociales que el corte del tráfico comenzó en torno a las 23:00 horas del pasado martes "manteniendo permeables los cruces con vías transversales". Por ahora, las vías transversales se mantienen abiertas al tráfico.

La SE-20 ya se vio afectada la semana pasada durante el temporal. Las condiciones climatológicas hicieron que se desprendiera parte de la calzada. No obstante, la circulación volvió a abrirse.

La crecida del arroyo Miraflores ha obligado también a activar desvío del tráfico en la calle Camino de los Indios y la calle Douglas, ambas ubicadas en la barriada sevillana de Valdezorras.

Dicho arroyo ha traspasado los límites del cauce normal, afectando así al tráfico de ambas vías, tal y como se ha informado mediante el perfil de redes sociales del servicio de Emergencias de Sevilla.

Por su parte, Protección Civil ha declarado que se está vigilando el caudal y atendiendo a los vecinos que puedan necesitar ayuda. Asimismo, desde este organismo se ha recomendado no cruzar cauces para evitar posibles accidentes.

En paralelo, el Ayuntamiento de Sevilla mantiene activo el Plan Territorial de Emergencias en Fase de Emergencia Local Nivel 1.

Mientras que dura este operativo se mantendrán cerrados los centros cívicos, los parques y jardines, las instalaciones deportivas al aire libre, el cementerio municipal, el Alcázar y los centros de mayores y centros de día.

El pasado martes, tras una reunión con el Cecop, el alcalde hispalense, José Luis Sanz, anunció que se duplicaba la plantilla de la Policía Local y de Bomberos operativa para hacer frente a las incidencias que se pudieran dar debido a la borrasca Leonardo.

Además, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también anunció que se suspendía toda la actividad académica en colegios e institutos de toda la comunidad salvo en Almería. Esto después de que se diese por parte de la Aemet avisos rojos para las provincias de Cádiz y Málaga.

Concretamente, son los municipios de Grazalema y Ronda los que más preocupan por la crecida de los caudales de los ríos.