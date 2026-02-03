Sevilla activa su plan de emergencia y duplica Policía Local y bomberos ante la alerta meteorológica

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la reunión. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan de Emergencias Municipal (PEM) en fase de Emergencias Nivel 1 ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos para este miércoles 4 de febrero, según los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía. Entre las medidas adoptadas se duplicará el número de efectivos de policía y bomberos.

La decisión se ha adoptado tras la reunión del Comité Asesor de Emergencias, a la que han asistido todos los servicios municipales, delegados del Gobierno local y los principales cuerpos de emergencia.

Al término del encuentro, el Ayuntamiento ha informado de las medidas acordadas a los portavoces de los grupos municipales.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra el cierre durante toda la jornada de los centros cívicos, con la suspensión de los talleres socioculturales.

También el cierre de todos los parques de la ciudad, las instalaciones deportivas municipales del IMD, tanto interiores como exteriores, el cementerio, el Real Alcázar, y los centros de mayores y centros de día.

El dispositivo especial pone el foco en las zonas con riesgo de inundación, donde desde la noche de este martes se incrementa la vigilancia por parte de la Policía Local y Protección Civil, además de reforzar la información directa a los vecinos.

En estos puntos sensibles, Emasesa desplegará equipos técnicos desde las 23:00 horas, coincidiendo con la entrada en vigor del aviso amarillo.

El Ayuntamiento ha ordenado además el refuerzo y duplicación de todos los servicios operativos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil desde esta misma noche, así como la duplicación de la atención del teléfono 092.

La presencia de estos efectivos se intensificará en las calles y en los puntos críticos de tráfico.

En el ámbito social, la Unidad Municipal de Intervención y Emergencia Social (UMIES) ha activado la totalidad de su plantilla, con 18 equipos operativos desde esta noche, y se han habilitado plazas en hostales para ofrecer alojamiento a un mayor número de personas que lo necesiten.

Por su parte, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha activado a las empresas de conservación para que se dediquen exclusivamente a la atención de incidencias, mientras que el servicio de Parques y Jardines movilizará a 300 personas dentro del dispositivo especial.

Lipasam y Emasesa también reforzarán sus servicios durante el episodio de mal tiempo.

Como medida preventiva adicional, el Ayuntamiento ha anunciado el corte de tráfico de la SE-20 entre las 23.00 horas de hoy y las 7.00 horas de mañana.

Desde el Consistorio se hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones, evite desplazamientos innecesarios y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.