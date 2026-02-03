Abierto el plazo para optar a 415 VPO en alquiler en Sevilla que se adjudicarán en 2026: estos son los precios y los requisitos

La empresa municipal de vivienda de Sevilla, Emvisesa, sacará a adjudicación más de 400 viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler en el segundo semestre de 2026.

Se trata de 415 inmuebles ubicados en Palmas Altas Sur. Estos se acogen al Programa de Alquiler en Régimen General del Plan Vive de Andalucía. El plazo para presentar las solicitudes se abrió el pasado lunes y se cerrará el próximo viernes 6 de febrero a las 14:00 horas.

En total, en la convocatoria están incluidas cuatro promociones. Del Residencial Puerta Jerez saldrán a adjudicación 137 viviendas, 139 plazas de garaje y 56 trasteros.

En cambio, del Puerto Real serán 138 pisos, 146 plazas de garaje y 46 trasteros; mientras que tanto del bautizado como Puerta Carmona como del Residencial Puerta Osario, saldrán a adjudicación 70 viviendas, 70 plazas de garaje, 4 plazas para motos y 15 trasteros.

Las viviendas se adjudicarán en régimen de alquiler protegido, mediante sorteo público. Se celebrarán cuatro en total.

Hasta siete grupos

Las viviendas se van a distribuir en siete grupos para responder a la demanda existente. Un total de 189 VPO irán destinadas a los menores de 40 años. Para el cupo general se liberarán 124 pisos, mientras que para el del 10 por ciento o "grupos de especial protección" se destinarán 42.

Hasta 23 inmuebles se adjudicarán a los mayores de 65 años mientras que ocho se destinarán a las víctimas de violencia de género. Por último, la adjudicación acoge 22 inmuebles para las personas con movilidad reducida y siete para las familias numerosas.

Las promociones ofrecen diferentes precios dependiendo de la VPO, ajustados al número de dormitorios y a los anexos. De este modo, todas las promociones permiten combinar vivienda, garaje y trastero, ajustando el precio final a las condiciones de los inquilinos.

Los precios

Para los inmuebles de dos dormitorios, la renta es de 465 euros mensuales, a los que se les suma la plaza de garaje por 85. En el caso de incluir trastero, se añade 15 euros más.

El precio de las viviendas con tres y cuatro dormitorios es de 650 euros más los 85 del garaje. Tras incluir el importe del trastero, el coste total asciende a 665.

La presentación de las solicitudes se realizará mediante la inscripción a través del formulario electrónico habilitado por Emvisesa. El plazo de la convocatoria se abrió el pasado lunes 2 de febrero y se cerrará el próximo viernes a 6 a las 14:00 horas.

Requisitos

En cuanto a los requisitos, la persona debe cumplir con las características de cada cupo al que se presente -puesto que los sorteos no son excluyentes- además de estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla en el momento de la firma.

Esto quiere decir que podrá participar en el sorteo a pesar de no formar parte del citado sistema durante el sorteo. Por último, debe presentar una única solicitud, puesto que no se admiten solicitudes duplicadas.