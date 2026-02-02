Un hombre de 31 años trasladado grave al hospital tras un incendio en un bloque de viviendas de Triana

Un hombre de 31 años ha sido trasladado al hospital la mañana de este lunes tras sufrir una parada cardiorespiratoria después de que se originase un incendio en un bloque de viviendas de Pagés del Corro, en el barrio sevillano de Triana.

Desde las 09:30 horas de este lunes, efectivos de bomberos, Policía Local, Policía Nacional y del servicio sanitario 061 se encuentran la citada ubicación.

Según ha confirmado el Ayuntamiento de Sevilla a este medio, el fuego ya ha sido extinguido y la investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido está abierta.

En un primer momento, se pensó que había un menor en el interior de la vivienda, lo que provocó la preocupación de los vecinos y efectivos de emergencia. No obstante, tras buscar por todo el bloque afectado, no se ha encontrado al menor.

El fuego -del que aún se desconocen las causas- se ha originado en un antiguo corral de vecinos, en el que era el mercado del barrio. Concretamente se ubica en el número 11 de la mencionada vía.

Según ha confirmado el servicio de Emergencias 112, la mayoría de los vecinos que vivían en el bloque eran personas mayores.

El suceso ha tenido lugar el mismo día en el que se han originado "numerosas incidencias" debido a la borrasca Leonardo, entre ellas la caída de árboles que han provocado retrasos en el servicio ferroviario y cortes de tráfico en diferentes puntos de la ciudad.