El Ayuntamiento decreta el cierre preventivo de parques y jardines por la alerta amarilla por lluvias y viento

La caída de un árbol en la calle San Jacinto debido a las fuertes rachas de viento el 28 de enero. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha ordenado el cierre preventivo de parques públicos, cementerios y espacios deportivos al aire libre de cara al 2 de febrero debido a las previsiones meteorológicas y a los avisos amarillos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento en la provincia.

Tal y como ha comunicado el Servicio de Emergencias de Sevilla a través de una publicación en la red social X (antes Twitter), esta decisión se adopta de forma preventiva y anticipada con el objetivo de "reducir al máximo las posibles afecciones a la ciudadanía".

Desde este servicio municipal también han señalado que los recursos del Ayuntamiento permanecen activados para actuar si fuese necesario y han precisado que, una vez concluido el episodio meteorológico y tras la correspondiente revisión técnica, se retomará la normalidad.

Además, en el mismo comunicado se han difundido recomendaciones de seguridad ante el viento intenso, como extremar la precaución durante los desplazamientos —especialmente por el denominado "efecto pantalla" al conducir— y prestar atención en zonas con arbolado o estructuras metálicas.

Por último, el Servicio de Emergencias ha solicitado a la población que recoja los toldos y retire cualquier objeto que pueda desprenderse o caer a la vía pública.

Hace apenas una semana, solo en la ciudad de Sevilla se registraron 200 incidentes relacionados con la borrasca Kristin. El temporal causó numerosos estragos por las fuertes rachas de vientos que trajo consigo.

Más de cien árboles caídos o desprendimientos de cornisas y mobiliario fueron los protagonistas de la jornada del pasado 28 de enero, día en el que el viento llegó a alcanzar los 90 km/h.