Los sindicatos elevan la tensión con "escraches violentos" por la externalización de la limpieza en los colegios de Sevilla

La decisión del ejecutivo municipal de externalizar los servicios de limpieza de los colegios públicos de Sevilla ha conllevado, según afirman fuentes consistoriales, "escraches violentos" contra determinados delegados y contra la propia institución por parte del sindicato.

Fuentes del Ayuntamiento informan a EL ESPAÑOL de Sevilla de que en el mediodía del pasado 29 de enero, después de que durante el Pleno en el que se aprobaron los Presupuestos de 2026 tuvieran que ser desalojados los participantes del sindicato por impedir el correcto funcionamiento del acto, estos volvieron a la sede municipal.

"Durante el Pleno, tenían permiso de subdelegación para manifestarse en Plaza Nueva", frente a la sede del Consistorio. Sin embargo, "la segunda vez que volvieron carecían de ese permiso", confirman fuentes internas a este periódico.

"Intentaron entrar en el Ayuntamiento hasta el punto de que los policías tuvieron que pedir refuerzos para que los echaran", describen estas mismas fuentes. "Aporreaban e insultaban", sostienen.

La situación se agravó durante la siguiente jornada, la del viernes 30 de enero, momento en el que, según afirman desde el gobierno municipal, los delegados de Recursos Humanos, Ignacio Flores Berenguer, y de educación, Blanca Gastalver, fueron increpados y perseguidos en plena calle.

"Cuando salieron el delegado de Recursos Humanos y la de Educación, les fueron persiguiendo e insultando por la calle, todo ello con una actitud muy violenta", apuntan desde el consistorio, hasta el punto de oírse "gritos de te vas a enterar".

El sindicato lo desmiente

Por su parte, Jorge Menacho, presidente del comité de empresa y secretario general de la Sección Sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Sevilla, desmiente la situación a EL ESPAÑOL de Sevilla.

Respecto a la persecución e insultos a los delegados sevillanos, el presidente sindical sostiene que "habrán sido las personas que tienen un problema porque los van a dejar en la calle", declara haciendo referencia a los supuestos más de 300 trabajadores que perderán su trabajo por la externalización de la limpieza de los centros escolares.

El Ayuntamiento ha subrayado en varias ocasiones que nadie va a perder empleo, sino que serán reubicados a otros centros de Sevilla que también necesitan de limpieza.

Respecto al contexto de lo sucedido en la mañana del 30 de enero, Menacho insiste en que el sindicato se encontraba en Plaza Nueva "en un minuto de silencio por los dos trabajadores que han perdido la vida en los últimos días".

"Es verdad que hemos estado allí y es verdad que había compañeros y compañeras, aunque no sé exactamente si eran trabajadores o no", sostiene.

Apela a que, mientras él contestaba a preguntas a los medios de comunicación, observó cómo, a la salida del Ayuntamiento de los delegados, "un grupo de personas se dirigía a ellos". "Me imagino que serán las personas que tendrán un problema por quedarse en la calle", insiste.

Sostiene no haber escuchado gritos, solo haber visto a personas con pancartas. "Nosotros no hemos hecho ningún escrache", insiste, a lo que añade que, momentos después, estuvo hablando con Ignacio Flores "tranquilamente" y que ha acordado con él una reunión para el próximo miércoles.

Respecto al incidente producido el día 29 de enero, Menacho niega la información municipal y sostiene que "en ningún momento la policía tuvo que desalojarnos ni actuó contra nosotros".

"En ningún momento ocurrió eso, porque hicimos un acto de protesta pacífico", subraya.

Despido de 300 trabajadores

Desde que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunciara la externalización de la limpieza de los 108 colegios públicos cuyo mantenimiento es su responsabilidad, el comité sindical se levantó en protestas.

En un llamamiento a los medios, el sindicato amenazó con "unas fiestas de la primavera calentitas" si el Consistorio hispalense no daba marcha atrás a su decisión de derivar la limpieza de los colegios a una empresa privada.

En la misma convocatoria, el sindicato municipal mencionó que esta externalización conllevaría el despido de 300 trabajadores, algo que el Ayuntamiento ha negado desde el principio.

De hecho, en declaraciones a los medios producidas antes de la persecución a los delegados en la mañana del día 30 de enero, Sanz confirmó que "no hay cifras que indiquen que alguien vaya a perder su empleo".

También sostuvo que el gobierno local está dispuesto a negociar, pero que no iba a "ceder al chantaje". En esta línea de argumentos, solicitó al sindicato "sentido común" y que abandonaran "las amenazas y las batallas políticas".

El alcalde defendió además que el diálogo social ha sido constante durante su mandato, con 48 mesas de negociación en dos años y cerca de 50 modificaciones de relaciones de puestos de trabajo y calendarios laborales. "El diálogo con los sindicatos ha sido permanente", insistió.

Estabilización del empleo

En paralelo, afirmó que el actual gobierno municipal está abordando un "problema estructural" en la limpieza y destacó la creación de empleo público, cifrando en 786 los trabajadores estabilizados en dos años, de los cuales 237 son peones de limpieza.

Finalmente, señaló que el exalcalde socialista Antonio Muñoz ya sacó a licitación la externalización del servicio de parques y jardines. "Si un alcalde del PSOE pudo hacerlo, no entiendo por qué un alcalde del PP no puede", afirmó.