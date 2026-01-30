La Cámara de Comercio de España reconoce la labor de Francisco Herrero con su Medalla de Oro

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha participado este viernes en Sevilla en el acto de concesión de la Medalla de Oro de la Orden de la Cámara de Comercio de España al presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, una distinción con la que se reconoce una trayectoria marcada, según ha subrayado, por la defensa del interés general.

Durante su intervención, Moreno ha puesto en valor el recorrido profesional de Herrero al frente de la institución camenal sevillana, una responsabilidad que ha ejercido durante dos décadas, y ha destacado el respeto y la estima que despierta su figura tanto en el ámbito empresarial como institucional.

El presidente andaluz ha aludido al “cariño” y la “admiración” que genera el homenajeado por el trabajo desarrollado al frente de una entidad clave para la economía de la provincia.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha resaltado también el perfil personal de Herrero, su carácter y su particular “manera de entender la vida”, marcada —ha dicho— por una visión “muy sevillana” y por una actitud siempre constructiva, acompañada de un sentido del humor que ha vinculado al carácter andaluz.

Moreno ha insistido en que esa forma de actuar ha estado orientada de manera constante a la defensa del interés general, especialmente del tejido empresarial y de la pequeña y mediana empresa, “pieza fundamental” del modelo productivo, no solo de Sevilla, sino del conjunto de Andalucía y de España.

A su juicio, el reconocimiento concedido no supone un punto final, sino un acto de justicia con una trayectoria prolongada en el tiempo.

“No es un colofón, pero sí un reconocimiento a todo lo hecho”, ha señalado, al tiempo que ha aprovechado para reivindicar el papel de las cámaras de comercio como herramientas útiles para el desarrollo económico y social, pese a los cambios normativos y las distintas etapas que han atravesado en los últimos años.

El presidente de la Junta ha explicado que no quiso faltar a este acto por razones personales y políticas. Entre ellas, ha recordado que Herrero fue una de las primeras personas que conoció cuando llegó a Sevilla para asumir el liderazgo del PP andaluz, hace ya trece años, cuando —según ha relatado— aún era un dirigente poco conocido y con un futuro político incierto.

Moreno ha agradecido especialmente el gesto de Herrero al abrirle entonces las puertas de la Cámara de Comercio de Sevilla, lo que le permitió conocer de primera mano la realidad económica de la ciudad y entrar en contacto con representantes del empresariado sevillano.

En ese sentido, ha definido la trayectoria del presidente de la Cámara como un ejemplo de diálogo, capacidad de escucha y trabajo en equipo, cualidades que, a su juicio, han permitido impulsar iniciativas de calado en beneficio de la provincia, de Andalucía y del conjunto del país.

El acto ha concluido con un tono distendido, después de que Moreno bromeara con la posibilidad de mantenerse tanto tiempo en un cargo público como Herrero, quien suma 20 años al frente de la Cámara. Una continuidad que el presidente andaluz ha atribuido al esfuerzo, la cercanía y el compromiso demostrados a lo largo de su carrera.

“Intentaré imitarte”, ha señalado Moreno, aunque ha admitido que no contempla permanecer dos décadas en una responsabilidad que, "pese a ser gratificante, resulta también exigente". Finalmente, ha agradecido a Herrero su labor pasada, presente y futura al servicio del interés general.