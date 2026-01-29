Muere un hombre de 55 años en Sevilla en un accidente laboral tras caer desde 10 metros: la segunda en lo que va de año

Un varón de 55 años ha perdido la vida en la tarde de este 29 de enero tras precipitarse por una claraboya desde 10 metros de altura. El accidente ha sido catalogado como laboral, por lo que sería la segunda muerte laboral en lo que va de 2026.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL de Sevilla, los hechos han tenido lugar en torno a las 13:40 horas de este jueves en la localidad sevillana del Mairena del Aljarafe.

Según apuntas las mismas fuentes, las primeras hipótesis apuntan a que se trataría de un varón de 55 años que ha fallecido tras precipitarse accidentalmente por una claraboya hacia el interior de una nave industrial.

La Guardia Civil ha informado a este periódico que la víctima habría caído desde una altura "aproximada de 10 metros".

​La Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Segunda muerte en 2026

Sería la segunda muerte por accidente laboral que se produce en 2026. La primera tuvo lugar, sin ir más lejos, en la mañana del 28 de enero, solo un día antes.

En esta ocasión, en pleno temporal Kristin, un trabajador de la construcción perdía la vida después de que una placa le cayera encima.

El 112 confirmó a este periódico que la muerte no estaba relacionada con la borrasca y que simplemente había sido catalogada como accidente laboral.

El varón fallecido estaba trabajando en una construcción de viviendas de VPO para una subcontratar de Emvisesa.