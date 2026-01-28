Herida una mujer tras la caída de un árbol en el Hospital Virgen del Rocío a consecuencia de la borrasca Kristin

Agentes de la Policía Local de Sevilla intentan ordenar el caos de tráfico que el temporal de lluvia y viento. María José López / Europa Press Sevilla

Una mujer ha resultado herida después de que se cayese un árbol en la zona del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Virgen del Rocío de Sevilla a causa de la borrasca Kristin a primera hora de la mañana de este miércoles.

El suceso lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz, en un comunicado tras una reunión con el Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112. El titular de Emergencias ha señalado que no se han registrado incidencias de gravedad durante la pasada noche.

Las fuertes rachas de viento habrían sido las causantes de la caída del árbol. Según ha confirmado el centro hospitalario a este medio, la mujer ha resultado herida de carácter leve.

Asimismo, han señalado que el ejemplar ya está siendo retirado y la actividad en consultas del Centro de Diagnóstico y Tratamiento se mantiene con normalidad.

Durante la jornada de este viernes ha tenido lugar la caída de varios árboles en diferentes puntos de Sevilla como consecuencia del temporal de viento y lluvia. El mismo está dejando rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

En concreto, dichas incidencias se han dado en la calle San Jacinto, en Triana; en la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, en Torneo; la avenida de La Palmera y en la calle Marqués de Pickman de Nervión.

Debido al temporal, el Ayuntamiento de la ciudad ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1 debido al aviso naranja por fuertes rachas de viento activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 15:00 horas de este miércoles.