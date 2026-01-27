Del Pino, delegado de AEMET, ante la borrasca Joseph: "Habrá mínimas de 12 grados, cuando lo normal en Sevilla son 6"

La borrasca Joseph acaba de aterrizar en Sevilla y no va a pasar desapercibida. Esta vez, lejos de provocar un descenso de temperaturas como hizo Ingrid, se va a caracterizar por hacer que los termómetros marquen mínimas poco habituales.

En concreto, el mercurio rondará, como poco, los 12 grados, cuando lo normal en enero es que las mínimas bajen hasta los 6 grados.

Otra de las claves del tiempo en Sevilla los próximos días será el viento: ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora concretamente.

Al respecto, Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), afirma a EL ESPAÑOL de Sevilla que estas cifras "son habituales" cuando se dan borrascas en esta época del año.

No obstante, Joseph llega con una peculiaridad. La cuestión es que esta condición "va a abarcar mucho más territorio, prácticamente toda la comunidad" y esto es algo que "pocas veces se registra". Por este motivo, la Aemet ha activado el aviso amarillo.

Medidas del Ayuntamiento

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre preventivo de parques, jardines, el cementerio municipal y las instalaciones deportivas al aire libre de la ciudad el próximo martes 27 de enero a partir de las 06:00 horas.

En un publicación en sus redes sociales, el Consistorio hispalense señala que "se trata de una medida preventiva y de anticipación al riesgo para minimizar su impacto en la ciudadanía".

"Una vez finalice el episodio y tras la inspección oportuna de los técnicos, se volverá a la normalidad", señalan.

En cuanto a las diferencias con las condiciones meteorológicas que la provincia acaba de dejar atrás, la principal es que "la anterior traía una masa de aire frío que provocó un fuerte descenso de las temperaturas mientras que esta trae una masa de aire más cálido, acarreando más agua pero también más calor".

Y es que, las mínimas más altas de los próximos días no tendrán nada que ver con las que Sevilla acostumbra. Si en los años anteriores los termómetros han rondado los 6 grados durante el primer mes del año, esta vez alcanzarán incluso los 12 grados.

En cuanto a las máximas, se llegará incluso a los 20 grados, "algo que no es normal y que solo se da el 10 por ciento de las veces".

Además, mientras que Joseph esté en Andalucía, la comunidad estará en alerta por las precipitaciones. Aunque esta vez no se esperen fuertes lluvias como las que inundaron Sevilla en pocas horas el pasado mes de octubre, las mismas serán persistentes.

Al hilo de esto, Del Pino señala que pueden llegar a caer 40 litros por metro cuadrado en 12 horas tanto este martes como el próximo miércoles. Una cifra que queda muy lejos de la que se registró el día de las históricas inundaciones que provocaron decenas de incidencias en la ciudad.

En esta ocasión se llegó a acumular casi 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y "el aviso era naranja casi rojo".

Descarga de embalses

Las lluvias persistentes que se esperan han obligado a determinados ayuntamientos a tomar medidas. Es el caso del Consistorio de El Ronquillo, que ha tomado la decisión de comenzar a liberar el agua del embalse de la Minilla debido a las precipitaciones que se esperan.

Según los datos de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir, antes de la descarga el embalse estaba a casi el 96 por ciento de su capacidad total.

El desembalse comenzó a las 11:00 horas con un caudal previsto de 42 metros cúbicos por segundo. En paralelo, el Gobierno local pidió a los vecinos del municipio sevillano que se extremara la precaución y se evitaran las zonas cercanas al cauce para no poner en peligro la integridad física.