Comprar una vivienda en Nervión, La Palmera y Santa Clara: un privilegio reservado a los mayores de 46 años

El acceso a la vivienda se ha convertido en Sevilla en una tarea titánica, más aún en la juventud. Y es que hay barrios, como Nervión, La Palmera o Santa Clara, donde solo los mayores de 46 años están capacitados económicamente para afrontar una hipoteca.

Los datos del último informe publicado por Comisiones Obreras (CCOO) relativos a la capacidad adquisitiva de la provincia de Sevilla revela que el sesgo económico está notablemente marcado por la edad.

Según el documento, solo a partir de los 26 años los jóvenes empiezan a ganar sueldos por encima del SMI. El sueldo se va incrementando con los años. Las personas entre 36 y 45 años alcanzan los 22.962 euros al año, y solo la población entre 46 y 55 años llega a los 26.385 anuales.

Con un mercado inmobiliario en continua escalada que volvió a encontrar su máximo histórico en diciembre de 2025, el salario para la vivienda queda también condicionado por la edad de los sevillanos.

De hecho, hay barriadas al alcance de muy pocos. Es el caso de Nervión, donde el metro cuadrado se encuentra en 3.310 euros.

Una persona que quisiera acceder a una vivienda de una media de 60 metros cuadrados vería ascender el precio de un inmueble en esta zona hasta los 198.600 euros. Con un 3 por ciento de intereses, la mensualidad hipotecaria a abonar en 30 años ascendería a 836 euros.

Solo la población sevillana de entre 46 y 55 años podría acceder a los criterios de endeudamiento que establecen las entidades bancarias. Según el salario medio de esta población, su porcentaje de endeudamiento sería del 38 por ciento (dentro del 35 o 40 por ciento que permiten los bancos).

La población de entre 36 y 45 años se quedaría fuera de este criterio, con un porcentaje de endeudamiento del 44 por ciento. Ni que decir tiene de los menores de 35, donde el endeudamiento escalaría hasta el 54 por ciento.

La Palmera o Santa Clara

También es el caso de La Palmera/Los Bermejales. En esta zona sevillana, el metro cuadrado se encuentra en 3.151 euros. El porcentaje de endeudamiento para una vivienda de 60 metros cuadrados para la población de entre 46 y 55 años rondaría el 36 por ciento.

El resto de población se quedaría fuera de este exclusivo barrio con porcentajes superiores al 40 por ciento.

Santa Clara es otro de los ejemplos que solo abre sus puertas a las personas de mediana edad. Con un precio de 2.709 euros el metro cuadrado, adquirir una vivienda de 60 metros cuadrados en estos terrenos implicaría para la población de entre 46 y 55 años un endeudamiento del 31 por ciento.

No obstante, este espacio está algo más democratizado y también da paso a los sevillanos de entre 36 y 45 años, que adquirirían un porcentaje de endeudamiento del 36 por ciento.

Quedan fuera, por tanto, los menores de 35 años, que no podrían ser beneficiarios de una hipoteca con un endeudamiento del 44 por ciento.

Centro

En una situación más preocupante se vive el Centro. A él solo puede acceder un 9 por ciento de la población sevillana.

Según los datos del informe de CCOO, desgranados de la Agencia Tributaria, solo un 9 por ciento de la población cobra tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que ascendería a 3.402 euros al mes.

Solo este porcentaje de población podría asumir los 3.637 euros por metro cuadrado que alcanza una vivienda en el casco histórico, asumiendo un porcentaje de endeudamiento del 30 por ciento en una vivienda de 60 metros cuadrados.

Una persona que cobrara dos veces el SMI, es decir, 2.268 euros al mes, adquiriría un porcentaje de endeudamiento del 45 por ciento, fuera de los parámetros que estipulan los bancos.

Un 45% de sevillanos

La situación con la vivienda en ciudades como Sevilla deja poco a la imaginación. Casi la mitad de la población sevillana no supera los 1.200 euros mensuales, lo que obliga a destinar hasta el 50 por ciento de los ingresos al pago de una hipoteca, una proporción difícilmente asumible para muchos hogares.

Según el último informe de CCOO, el 45 por ciento de los sevillanos percibe como máximo el SMI.

En 2024, el SMI anual bruto se situó en 15.876 euros, lo que equivale a 1.134 euros mensuales repartidos en 14 pagas. Este nivel salarial supone una barrera significativa para acceder a la compra de una vivienda.

En paralelo, el mercado inmobiliario sevillano ha mantenido una tendencia claramente alcista. En diciembre de 2025, el precio del metro cuadrado alcanzó un máximo histórico de 2.720 euros, tras una subida interanual del 13 por ciento, según datos del portal Idealista.

Si se toma como referencia una vivienda mínima de unos 50 metros cuadrados —considerada el umbral básico para vivir con cierta comodidad—, el precio total del inmueble se sitúa en torno a los 136.000 euros.

Con un tipo de interés medio del 3 por ciento y un plazo de 30 años, la cuota hipotecaria resultante sería de 573 euros mensuales.

Para una persona que perciba el SMI, esta cantidad supondría destinar más del 50 por ciento de su salario al pago de la hipoteca, una cifra que evidencia las enormes dificultades de acceso a la vivienda en la ciudad.

Además, ese 50 por ciento de endeudamiento quedaría fuera de los umbrales que estima la banca, por lo que casi la mitad de la población sevillana tendría prohibido el acceso a la vivienda.