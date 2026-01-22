Sanz reafirma por escrito su compromiso con los trabajadores de la limpieza de los colegios tras externalizarla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha enviado una carta a los trabajadores municipales que se dedican a la limpieza de los colegios. En ella reafirma su compromiso con dichos empleados tras el anuncio de la externalización del servicio el pasado viernes.

El regidor municipal informó la semana pasada de que la limpieza de los colegios públicos -que dependen del Ayuntamiento- pasaría a cargo de una empresa privada.

Con ello, tal y como señaló, quiere "mejorar el entorno" y "quitarle carga" a los funcionarios. Sin embargo, la medida no ha gustado a los grupos de la oposición, sindicatos y AMPAS.

Sanz ya subrayó que el empleo público no peligraba tras esta decisión. No obstante, el alcalde de Sevilla ha decidido enviar una carta a los trabajadores municipales reafirmándole su compromiso.

"Quiero dirigirme personalmente a cada uno de vosotros para trasladaros un mensaje de tranquilidad en relación con la propuesta de cambio organizativo del servicio de limpieza en nuestros colegios públicos", declara en el texto.

Según el primer edil hispalense, lo que busca con esta medida es "modernizar, planificar y reforzar el empleo público municipal".

Asimismo, defiende que la "propuesta no viene a restar puestos de trabajo, sino a sumar recursos".

José Luis Sanz destaca los objetivos que busca su equipo con la privatización de la limpieza en los centros escolares gestionados por el Consistorio.

En concreto subraya la "prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía, la protección de la salud y las condiciones laborales del personal municipal".

En la carta, el regidor municipal afirma que "la posible implantación de un modelo de gestión indirecta se plantea exclusivamente para mejorar el funcionamiento del servicio y dignificar la labor profesional de los trabajadores".



A partir de septiembre, la limpieza de los centros públicos pasará a cargo de una empresa privada gracias a un contrato de 20 millones de euros durante dos años.

De esta forma, los 108 colegios públicos que dependen del Ayuntamiento de Sevilla saldrán del lote de los edificios municipales que los funcionarios tienen que adecentar.