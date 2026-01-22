La familia de la anciana que murió quemada dice que pidió a la US que cambiaran a la alumna de casa

Imagen del bloque de piso en el que sucedieron los hechos. Joaquin Corchero / Europa Press Sevilla

La familia de la anciana que murió después de que, supuestamente, una alumna de la Universidad de Sevilla (US) quemara su vivienda asegura que pidió a la Hispalense que la cambiaran "una semana antes de los hechos".

Las dos implicadas participaban en un programa de la institución sevillana en el que, a cambio de alojamiento gratuito, los universitarios acompañan y ayudan con las tareas domésticas a los dueños del inmueble (personas mayores, con discapacidad o familias monoparentales).

En un comunicado emitido por los familiares, apuntan a que la convivencia con la ya detenida "no estaba siendo la esperada y que prefería que se cambiase a la estudiante de residencia".

"Esta circunstancia fue comunicada tanto a la Universidad como a la propia estudiante durante la semana anterior a los hechos. Desde entonces, la Universidad estaba buscando nueva residencia para ella, mientras tanto, continuaba residiendo temporalmente en el domicilio de nuestra familiar", explica el escrito.

Por ahora, la Universidad de Sevilla no se ha pronunciado al respecto. No obstante, el pasado miércoles, la nueva rectora, Carmen Vargas, manifestó estar "horrorizada" y aseguró que la institución estaba a disposición de las autoridades.

Asimismo, defendió el programa universitario, que lleva 34 años vigente y funcionando "sin incidencias". En paralelo aseguró que se estaba analizando los hechos y recabando información para decidir si hay que tomar "medidas preventivas".

Delito de asesinato y amenazas

La estudiante ingresó en prisión comunicada y sin fianza el pasado viernes 14 de enero. A la misma se le vinculan dos delitos. Uno de asesinato y otro de amenazas.

Supuestamente, la universitaria habría prendido fuego al sofá de la casa en la que vivía con la anciana después de una discusión con la misma. Luego salió a tirar la basura.

Fueron los vecinos del bloque, ubicado en la calle León X del barrio de La Macarena, quienes avisaron a la joven de que había humo en el inmueble.

Presuntamente la implicada se mostró afectada por lo sucedido, tanto que los familiares de la víctima la acogieron en su casa e incluso querían ayudarla a volver a su país.

Sin embargo, una vez en el domicilio de la familia de la anciana, la joven comenzó a amenazarlos. Posteriormente, estos llamaron a la Policía Nacional.

Trasladada a la Unidad de Quemados

Los agentes se presentaron en la vivienda y les informaron a la familia de la víctima que había sospechas de que la universitaria había sido la causante del fuego. Seguidamente procedieron a su detención.

En cuanto a la mujer afectada, fue trasladada a la Unidad de Quemados del Virgen del Rocío con quemaduras graves. Después de varios días ingresada, falleció a causa de las lesiones.

En el comunicado publicado por la familia de la víctima indican que la usuaria ya había participado anteriormente en el sistema de la US.

En este caso, la anciana había mantenido una "excelente relación y una experiencia extraordinaria hasta marcharse antes del verano".