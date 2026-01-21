Morante reaparecerá el Domingo de Resurrección de Sevilla y toreará cuatro tardes más en La Maestranza

Morante de la Puebla sale a hombros de la Plaza de Las Ventas. EFE EFE

El torero José Antonio Morante de la Puebla vuelve a los ruedos tras tomarse "un descanso", que no retirada, a la vista está, desde el pasado 12 de octubre en Madrid.

Y lo hará a lo grande. El diestro cigarrero tiene previsto reaparecer el próximo 5 de abril , el Domingo de Resurrección, en la Real Maestranza de Caballería que estrena empresario, José María Garzón.

Sin embargo, su vuelta no se quedará ahí. Toreará otras dos tardes durante la Feria de Abril, la corrida del Corpus y otra tarde en la feria de San Miguel, en septiembre. En concreto, el día del Corpus era una fecha que el torero anhelaba recuperar en el coso maestrante.

Recientemente el nuevo empresario de La Maestranza, José María Garzón, publicó una imagen conversando con el maestro que tituló 'Soñando'.

Y todo indica que este sueño se va a cumplir, aunque aún se desconoce si el torero sevillano toreará más tardes en otras plazas durante la temporada, según publica el diario El Mundo.

El cartel lo completará Roca Rey y David de Miranda para lidiar un encierro de Hermanos García Jiménez.

El resto de la cartelería se desvelará al completo el próximo mes de febrero en una gala que se celebrará el lunes 9 en el Cartuja Center, que marcará una nueva era en la plaza de toros sevillana tras la salida de la empresa Pagés.

Morante tomó la decisión de tomarse este descanso el pasado 12 de octubre con el gesto de cortarse la coleta en la plaza de toros de Las Ventas. Sin embargo, el propio torero al día siguiente matizó su gesto públicamente diciendo que no se la había cortado, sino "quitado", precisando que se trataba más bien de un descanso.