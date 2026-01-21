El maquinista en prácticas muerto en el accidente de Rodalies de Barcelona es un joven sevillano de 28 años

El maquinista en prácticas que el pasado martes murió en un accidente ferroviario en la línea R4 entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, Barcelona, era Fernando Huerta, un joven sevillano de 28 años.

Así lo han confirmado los Mossos d'Esquadra en un comunicado emitido este miércoles. Se trata de un hombre nacido en 1998, natural de Sevilla y que estaba haciendo prácticas en el rodalí accidentado.

La noticia ya ha sido comunicada a los familiares del fallecido y este miércoles las autoridades seguirán con la investigación para "reforzar la seguridad en el lugar del incidente y en las diferentes estaciones para gestionar cualquier incidencia".

El pasado martes, sobre las 21:00 horas, el servicio de emergencias de Cataluña recibió una treintena de llamadas en las que alertaban de que uno de los rodalies que circulaban había tenido un accidente.

El incidente se produjo cuando un muro cayó sobre el cercanías. El siniestro se ha saldado con un fallecido y 37 personas heridas, cinco de ellas en estado grave.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mostrado su pésame a la familia a través de una publicación en redes sociales.

"Para ellos va el abrazo de toda una ciudad que se une a esta tragedia y un dolor que todos compartimos", ha señalado.

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, también ha querido mostrar sus condolencias. Para Muñoz es "otra tragedia que duele, y que en este caso, afecta muy directamente a nuestra ciudad".

En la misma línea, el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía y presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha asegurado que la provincia de Sevilla "está con Cataluña en momentos tan difíciles. Deseamos una pronta recuperación de los heridos".

La Hermandad de la Macarena, de la que el fallecido era devoto, ha expresado también su pésame mediante la red social X.

"La Hermandad de la Macarena, en nombre de su Hermano Mayor y Junta de Gobierno, desea expresar su más hondo pesar por el fallecimiento de nuestro joven hermano D. Fernando Huerta Jiménez ".

Con motivo del fallecimiento del joven sevillano de 28 años en el accidente de rodalies de la línea R4, el Consistorio hispalense ha convocado un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial este miércoles a las 12:00 horas.

Accidente en Adamuz

El trágico suceso llega apenas dos días después de la tragedia también ferroviaria de Adamuz, en Córdoba. El pasado domingo sobre las 19:30 horas, dos trenes de Alta Velocidad chocaron.

La colisión provocó la caída de dos de los vagones del Alvia por un terraplen de cuatro metros de altura.

El siniestro se ha saldado con 42 fallecidos y más de un centenar de heridos de diversas categorías. Actualmente, las autoridades están trabajando para esclarecer las causas de lo sucedido.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.