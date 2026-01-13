Mercasevilla anuncia un plan de inversiones de 4,6 millones para modernizar sus instalaciones a partir de 2026

Mercasevilla pondrá en marcha a partir de 2026 un ambicioso plan de inversiones y financiación que alcanzará los 4,66 millones de euros.

El objetivo es seguir modernizando sus instalaciones, reforzar la seguridad integral del recinto y avanzar en sostenibilidad, digitalización y eficiencia operativa.

El proyecto cuenta con el respaldo de sus dos socios, el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa pública estatal Mercasa, que apuestan de forma conjunta por fortalecer una infraestructura clave para el abastecimiento alimentario de la ciudad.

El anuncio ha llegado de la mano de la presidenta de Mercasevilla, Evelia Rincón, durante la presentación del Frozen Food Market 2026, celebrada en las propias instalaciones del mercado mayorista.

Según ha explicado, la mayor parte de la inversión se destinará a la mejora de la infraestructura eléctrica y a actuaciones vinculadas a la sostenibilidad, con una dotación de 1,89 millones de euros. A ello se suman 1,75 millones para la rehabilitación de edificios, muelles y cubiertas.

El plan contempla además 720.000 euros para saneamiento y gestión de residuos, 200.000 euros para la mejora de los viales internos y 100.000 euros para nuevas actuaciones en digitalización, orientadas a ofrecer servicios más seguros, conectados y eficientes a los operadores.

"Estas inversiones nos permiten seguir avanzando desde una gestión responsable y solvente, reforzando la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de unas instalaciones esenciales para el abastecimiento de Sevilla", ha destacado Rincón.

FIBES

En este contexto, la presidenta de Mercasevilla ha subrayado la importancia de respaldar grandes encuentros profesionales del sector agroalimentario, como el Frozen Food Market 2026, que se celebrará en FIBES los días 20 y 21 de enero, con una jornada previa el día 19 dedicada a la presentación de expositores y compradores.

El evento, de referencia nacional e internacional, reunirá a productores, distribuidores y profesionales de toda la cadena del frío en torno al producto congelado y refrigerado.

Durante el acto también ha intervenido el tesorero de Frozen España, Antonio Roldán, quien ha puesto en valor el papel de Sevilla y de Mercasevilla como enclave estratégico para la logística y la distribución alimentaria, además de analizar la situación del sector del congelado a nivel regional y estatal.

"Enclave estratégico"

Por su parte, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha destacado a Mercasevilla como un "enclave estratégico" para el abastecimiento de la ciudad y su área metropolitana, el empleo y la actividad económica.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz con sectores clave como el comercio mayorista, la logística y la distribución alimentaria, a través de medidas de apoyo a la contratación, al crecimiento empresarial y al trabajo autónomo.

2,3 millones

Este nuevo horizonte inversor se apoya en las actuaciones ya ejecutadas en los últimos años. Solo en 2025, Mercasevilla destinó 2,3 millones de euros a la mejora y modernización de sus instalaciones, con intervenciones en seguridad, eficiencia energética, conectividad, saneamiento, muelles de carga y sistemas de prevención de incendios.

En 2024, la inversión alcanzó los 997.340 euros y coincidió con la recuperación económica de la sociedad, que cerró ese ejercicio con un superávit de 1,5 millones de euros tras 17 años consecutivos de pérdidas.

Actualmente, Mercasevilla registra una media diaria de 4.000 vehículos y gestiona alrededor de 1,5 millones de kilos de productos al día, garantizando el abastecimiento alimentario de Sevilla.

Además, forma parte de la Red de Mercas de Mercasa, la mayor red pública de mercados mayoristas de productos frescos del mundo, que abastece a más de 30 millones de personas en toda España.