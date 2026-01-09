Los padres de Sandra Peña demandan penalmente a los responsables del colegio de la menor que se suicidó en Sevilla

Los padres de Sandra Peña han presentado una demanda penal contra cuatro responsables del colegio Irlandesas de Loreto, centro donde estudiaba la menor, por su presunta responsabilidad en los hechos que, según la familia, contribuyeron al suicidio de su hija.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la denuncia se ha interpuesto contra el colegio como persona jurídica y contra el equipo docente responsable de la menor implicado en los hechos, tras más de dos meses de investigación por parte de la Fiscalía y después de escuchar tanto a las presuntas acosadoras como al equipo directivo del centro donde estudiaba la víctima.

La familia llevaba semanas esperando los avances del Ministerio Público antes de actuar, ya que, según explican a este periódico, no querían interferir en el proceso y preferían que las autoridades hicieran primero su trabajo.

Unas pancartas con la imagen de Sandra Peña durante la manifestación anti acoso de Sevilla. EP. Sevilla

La investigación se inició después de que la Junta abriera un expediente en octubre a raíz de una primera intervención de la inspección educativa.

Expediente que quedó en suspenso cuando la Fiscalía de Menores asumió el asunto y comenzó a trabajar con los datos de la Junta y con las pesquisas del Grupo de Menores de la Policía Nacional.

Finalmente, y una vez recopilada la información necesaria junto a su equipo de abogados, los padres de la víctima han decidido dar el paso por la vía penal.

A pesar de la lentitud del proceso, al haber menores de por medio, los padres aseguran sentirse respaldados por las instituciones.

Según detallan, están "satisfechos con el trabajo de la Fiscalía" y valoran la actitud de la Consejería de Educación, que mantiene abierto un expediente al colegio. No obstante, ese expediente está paralizado hasta que el Ministerio Fiscal cierre sus conclusiones.

Si se confirmaran irregularidades, la Consejería podría retirar el concierto al centro, una sanción que tan solo sería administrativa y sin efectos penales, de ahí que la familia acuda ahora a la justicia ordinaria.

Sobre esta pausa, la familia recuerda que simplemente acataron lo que les dijeron "y si el proceso tenía que estar paralizado, porque es un procedimiento y tiene sus tiempos, pues así ha sido".

Imagen del colegio con pintadas tras el suicidio de Sandra Peña. EP. Sevilla

Mientras tanto, los progenitores esperan sentarse el próximo 14 de enero con la consejera de Educación, Carmen Castillo, para conocer de primera mano la situación con el caso, una reunión que cerraron los días previos a Navidad.

Por su parte, las menores presuntamente implicadas continúan bajo supervisión de la Fiscalía. Tanto ellas como los padres, el equipo directivo y otros responsables ya han declarado, aunque aún quedan testigos por escuchar, por lo que el proceso podría prolongarse.

La familia insiste en que su única meta es "que se esclarezca lo ocurrido y que se asuman responsabilidades".

Un caso de trascendencia nacional

Sandra, de 14 años, se quitó la vida el pasado mes de octubre tras salir una mañana del colegio. Su muerte impactó tanto en Sevilla como a nivel nacional, que reabrió el debate sobre el acoso escolar y el papel de los centros educativos en la detección y prevención de este tipo de situaciones.

Desde el primer momento, los padres señalaron que su hija había sufrido acoso por parte de varias compañeras y que el colegio no actuó como debía.

Para ellos, el centro tardó demasiado en reaccionar y no aplicó los protocolos que existen para proteger a los menores.

Por ello, con esta demanda, la familia asegura que su objetivo no es solo que se haga justicia, sino evitar que otros menores de la edad de su pequeña tengan que pasar por lo mismo.