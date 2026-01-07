Las mejores sillas para ver la Semana Santa de Sevilla este 2026 costarán más de 1.000€

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha abierto el plazo para solicitar, renovar y pagar los abonos de sillas y palcos de la Carrera Oficial de la Semana Santa de 2026.

Los precios oscilan entre los 1.016,77 y los 90,50 euros. El Consejo fija como fecha límite para el pago el próximo 31 de enero.

El pago podrá realizarse hasta el 31 de enero y los precios suben cerca de un 3% respecto al año anterior. Desde el pasado 1 de enero, los usuarios y abonados pueden acceder a la plataforma digital del Consejo para gestionar los abonos, realizar pagos, renovar localidades, presentar nuevas solicitudes o efectuar cesiones.

El Consejo ha informado a través de la red social X del calendario para la retirada de los abonos. Los palcos podrán recogerse del 2 al 6 de febrero. En Campana se realizará del 9 al 13 de febrero.

En la avenida de la Constitución se llevará a cabo del 16 al 20 de febrero. Las zonas de Sierpes y la plaza Virgen de los Reyes completarán el calendario del 23 al 27 de febrero.

Las cesiones temporales podrán realizarse del 1 al 31 de enero a través de la web. El Consejo también permitirá las cesiones de forma presencial en su oficina del 12 al 30 de enero.

Las nuevas solicitudes se admitirán del 1 al 31 de enero por vía telemática y del 26 al 30 de enero de manera presencial.

Precios

El Consejo ha detallado la tabla de precios para los abonos de 2026. El importe máximo alcanza los 1.016,77 euros para los palcos de las filas 1 y 2 de los sectores A y B y la fila 1 del sector C de la plaza de San Francisco.

Estos precios superan los 987,16 euros del pasado año. Otros palcos de esta plaza alcanzan los 931,95, los 837,76 o los 749,29 euros, según la ubicación.

Las sillas más económicas se sitúan en la plaza Virgen de los Reyes, donde el abono costará 90,50 euros frente a los 87,86 euros de 2025.

En Campana, los precios oscilan entre los 156,29 euros a ras de suelo y los 197,96 euros en tribuna. En Sierpes, la silla cuesta 156,86 euros. En la avenida de la Constitución, los precios varían entre los 122,69 y los 126,54 euros según el tramo.

Semana Santa 2026

Cabe recordar que este año la Semana Santa comienza el día 27 de marzo, fecha del Viernes de Dolores, por lo que el Domingo de Ramos coincide con el día 29 de marzo.

Por su parte, el fin de la semana de la pasión finalizará el domingo 5 de abril con la resurrección de Jesús.