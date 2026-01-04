El Heraldo recogerá la llave de Sevilla este domingo a pesar de la borrasca Francis: este es el recorrido y horario oficial

El Heraldo de Sevilla paseará por las calles de la ciudad este domingo 5 de enero. Esta vez, al contrario que el año pasado, el Ateneo ha decidido mantener la fecha de salida habitual a pesar de las inclemencias meteorológicas.

Así, el cortejo desafiará a la borrasca Francis, un temporal que está provocando incidencias en determinadas zonas de Andalucía como Huelva y que ha obligado a activar el aviso naranja en Cádiz y Málaga.

Por ahora está previsto que el recorrido empiece a las 17:00 horas; no obstante, el Ateneo de Sevilla esperará hasta el último momento para decidir si aplaza la salida o no.

Y es que los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señalan un 95 por ciento de probabilidad de precipitaciones hasta las 18:00 horas en Sevilla capital.

Lo que sí está ya confirmado es una modificación en la ruta del Heraldo debido a las obras del tranvibús que el Ayuntamiento de Sevilla está acometiendo en el entorno de la Campana y la Plaza de la Encarnación.

El recorrido

El itinerario es el siguiente: Orfila, Javier Lasso de la Vega, Tarifa, Santa María de Gracia, Campana, Sierpes, Sagasta, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Manuel Cortina, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Placentines, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino, Avenida de la Constitución y Ayuntamiento, donde tendrá lugar la simbólica entrega de las llaves de la ciudad por parte del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Ya con las llaves de Sevilla, el cortejo volverá por Méndez Núnez, Plaza de la Magdalena, O'Donnell, Plaza de la Campana, Santa María de Gracia, Tarifa, Javier Lasso de la Vega y Orfila, con entrada prevista a las 20:30 horas.

Por otra parte, se ha vuelto a señalizar con líneas rojas en la calzada el recorrido del Cartero Real para garantizar así que la masiva afluencia de público no dificulte el tránsito habitual del cortejo.

Una vez más, al Heraldo de Sevilla lo acompañarán decenas de beduinos y dos agrupaciones musicales: Nuestra Señora de los Reyes, al inicio, y la banda de cornetas y tambores Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras), encargada de cerrar el séquito que recoge las cartas con los deseos de pequeños y adultos.

El empresario Sergio García Real, que ha dedicado su vida al sector textil, será quien encarne al Heraldo en este 2026. Es hermano del Gran Poder, Museo, Esperanza de Triana y de la Hermandad de la Estrella, de la que es miembro de junta.

Desde la Policía Local se ha preparado un amplio dispositivo con unos 65 agentes del Grupo de Intervención que abarcará toda la zona centro por donde discurre el cortejo y que pretende el control de las aglomeraciones que dificulten su avance.