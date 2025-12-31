La cumbre de la ONU, el tranvibús o las inundaciones: las 12 noticias que han marcado los 12 meses en Sevilla

Faltan menos de 24 horas para que los sevillanos cierren el año al ritmo de las 12 campanadas. Pero hay otra forma de despedir el 2025: haciendo un repaso por las 12 noticias que han protagonizado la actualidad este 2025.

Desde enero hasta diciembre. Cada uno de los meses tiene algo que contar. Terminan 365 días marcados por hechos históricos como el 'macroapagón' que dejó a oscuras a toda España durante horas, la sonada restauración de la Esperanza Macarena o las lluvias que inundaron parte de Sevilla.

El año empezó fuerte. La polémica -una vez más- fue una de las grandes protagonistas. Enero arrancó con una situación insólita en la capital hispalense. Por primera vez en su historia, la Cabalgata de Reyes se adelantó.

Fueron las condiciones meteorológicas y la insistencia de quienes representaban a sus majestades de salir a la calle antes de tiempo lo que alentó a que la cita se diese el 4 de enero y no el 5. Lo mismo pasó con el Heraldo Real, quien paseó por las calles de la ciudad un día antes de lo que manda la tradición.

Febrero fue uno de esos meses en los que la noticia estuvo en uno de los barrios más empobrecidos de España. Hasta 85 agentes de Policía Nacional se desplegaron en las inmediaciones de las Tres Mil Viviendas a finales de este mes para luchar contra el narcotráfico.

En concreto se desarrollaron dos operaciones simultáneas: Yunque y Tala.

Las mismas se saldaron con cuatro detenciones, la desmantelación del mismo número de plantaciones de marihuana, la incautación de casi una tonelada y media de plantas y diversos efectos como un arma de fuego simulada. Esta sería la primera gran redada del año, pero le seguirían alguna que otra más.

El apagón nacional y la Feria de Abril

Las lluvias han copado los titulares de los periódicos en dos ocasiones durante 2025. La primera de ellas fue en marzo, cuando la sucesión de diferentes borrascas hicieron que Sevilla alcanzara una cifra histórica a poco más de dos semanas de acabar el mes.

Entre los días 1 y 18 de marzo, se registraron 215 litros por metro cuadrado acumulados en la provincia, un dato que superaba el anterior récord. Hay que remontarse hasta 1962, año en el que se contabilizó más de 206 litros por metro cuadrado.

Pasa el calendario y es un evento nacional que quedará en la memoria de todo el que lo vivió el que marca abril.

En torno a las 12:30 horas del día 28, Sevilla se vio engullida por un caos nunca visto. Prácticamente de película. Semáforos apagados, la catedral siendo evacuada y los los dispositivos electrónicos sin apenas conexión a Internet.

La ciudad, al igual que el resto del territorio español, fue el escenario de un 'macroapagón' insólito y que duró hasta bien entrada la madrugada en determinadas zonas de la capital.

Durante más de 12 horas, los hispalenses se vieron obligados a vivir a la antigua usanza: con velas y alimentándose a base de comidas que no necesitaran ser preparadas. Nada de calentar una sopa o meter una pizza en el horno, tocaba tirar de ensalada.

En mayo, aunque ya con luz, los sevillanos se enfrentaban a otro gran cambio, el de la Feria de Abril. 2025 ha sido el año en el que la fiesta volvió al formato original.

Los farolillos se encendieron de lunes a domingo, regalando una feria un poco más corta que la de ediciones pasadas y que cayó íntegramente en mayo.

Todo después de una votación popular en la que participó todo sevillano que quería formar parte de la decisión y después de que se aprobase el cambio de la ordenanza municipal durante un Pleno.

La Macarena y la Gripe Aviar

En pleno mes de junio estalló una polémica que duraría varios meses. La Virgen de La Macarena volvió a la basílica tras una 'pequeña' intervención del restaurador histórico de la hermandad, Francisco Arquillo.

Unos trabajos que, en un primer momento, eran de conservación pero que acabó con la Macarena con la piel más clara y unas pestañas extremadamente largas.

Después de un aluvión de críticas a los responsables de la corporación, una manifestación multitudinaria frente a las puertas del templo y un cabildo extraordinario, se decidió que la dolorosa fuese intervenida por un equipo de profesionales del IAPH liderado por Pedro Manzano. Finalmente, desde el pasado 8 de diciembre, los devotos disfrutan de la virgen en su altar.

Si durante mayo Sevilla aglutinó a millones de feriantes, durante julio congregó a líderes políticos internacionales y una amalgama de lenguas extranjeras.

La Cumbre de la ONU se celebró por primera vez en la hispalense, en el salón de Congresos y Celebraciones FIBES, dejando a su paso un aluvión de personalidades políticas y diplomáticas que intentaban hacer frente a la ola de calor que estaba abrasando a la capital hispalense.

Otra ola de calor era la que estaba protagonizando el clima sevillano en agosto. Pero este mes se caracterizó por algo más. A menos de 48 horas de su despedida, aparecieron 60 patos muertos en el Parque del Tamarguillo.

Estas aves serían el primer capítulo de la gripe aviar en la ciudad, un brote que fue confirmado en septiembre. A las mismas le siguieron una lista compuesta por alrededor de 150 aves.

La epidemia obligó al Ayuntamiento de Sevilla a tomar medidas, cerrando durante varias semanas todos los parques y jardines de la ciudad. También se prohibieron los veladores en el Parque María Luisa y la venta ambulante de la comida de los pájaros.

Tranvibús, Atarazanas y Sandra Peña

Para muchos, septiembre es el verdadero inicio de año y en esta ocasión, el curso comenzó con la puesta en marcha de un nuevo transporte público que no pasó desapercibido: el tranvibús.

El Consistorio hispalense activó dicha ruta para agilizar el traslado de los vecinos de Sevilla Este hasta el centro. Por ahora llega a Nervión, pero, previsiblemente, desembocará en el centro de la ciudad en septiembre.

Otra de las noticias clave de este mes fue la reapertura de las Reales Atarazanas. El antiguo astillero de la ciudad ha quedado completamente reformado después de una inversión conjunta por parte de la Junta de Andalucía y la fundación La Caixa.

Ahora, la Fundación Cajasol será la que se encargue de dotar al enclave de contenido museístico.

Octubre también estuvo marcado por dos hechos: el suicidio de Sandra Peña y la tromba de agua histórica que inundó varias zonas de la capital.

La muerte de la menor de 14 años después de que, presuntamente, un grupo de alumnas del colegio en el que estudiaba la acosaran conmocionó a todo el país.

Ahora, la familia de la víctima ultima la denuncia que interpondrá a los responsables del centro, el Irlandesas de Loreto.

Inundaciones, elecciones y Plan de Navidad

El otro suceso fueron las fuertes precipitaciones que provocaron unas inundaciones nunca vistas en la provincia de Sevilla.

El 29 de octubre quedará marcado en el calendario sevillano como el día en que el agua anegó garajes por completo y obligó a cortar carreteras y líneas de transporte público.

El penúltimo mes del año tiene nombre -de mujer- y apellidos: Carmen Vargas. La sevillana se consagró en noviembre como la primera rectora de la Universidad de Sevilla, esto tras otro hecho histórico.

Después de más de 25 años, la institución hispalense celebró unas elecciones con sufragio universal ponderado que terminaron con la victoria de la catedrática.

Diciembre, como no podía ser de otra forma, es el mes por excelencia de la Navidad. Pero en esta ocasión, estas fechas han estado más presentes que nunca. Un Plan de Navidad de lo más controversial ha sido el responsable.

Y es que la oposición tumbó en bloque el presupuesto presentado por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

Un total de 5,7 millones de euros para que la Policía Local velase por la seguridad ciudadana los días de fiesta pero que tampoco fueron vistos con buenos ojos por parte de los sindicatos.

Finalmente -después de faltas de asistencia a sus puestos de trabajo y bajas médicas- la polémica se zanjó con un acuerdo con los agentes sobre el mismo operativo que había sido rechazado en un primer momento y gracias a la abstención del grupo municipal Vox en el Pleno celebrado.