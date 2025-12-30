Confirmado por la Junta de Andalucía: destinará 12,5 M€ para la contratación de los seguros agrarios

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de la tercera adenda al convenio entre la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios (Agroseguro) por un importe de 12,5 millones de euros.

El objetivo es fomentar la contratación de los seguros agrarios en Andalucía en el ejercicio 2026.

El citado convenio preveía que, en caso de que el crédito autorizado resultase insuficiente para atender las solicitudes presentadas que cumplan los requisitos establecidos, podría ser incrementado mediante la ampliación de crédito y la formalización de la correspondiente adenda.

Así, con objeto de atender las necesidades presupuestarias vinculadas a la continuidad de dichas ayudas y en el marco de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2026 se ha hecho preciso aumentar la dotación presupuestaria del citado convenio en 12,5 millones de euros a través de la

formalización de esta tercera adenda.

De este modo, hasta la fecha y en función de las convocatorias efectuadas desde la aprobación de las bases reguladoras, se han firmado tres adendas.

La primera, en la convocatoria de 2024, con un importe de cinco millones de euros. La segunda, en la de 2025, por un montante que ascendía a 9,9 y, ahora, la que se va a efectuar para 2026. En total, suman un importe acumulado de 32,2 millones de euros.

Las ayudas al seguro agrario que se impulsan desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural son fundamentales para garantizar la estabilidad y sostenibilidad del sector agrícola, así como fomentar su actividad y rentabilidad.

De igual modo, permiten a los agricultores y ganaderos proteger sus explotaciones frente a riesgos climáticos como sequías, heladas o tormentas, cada vez más frecuentes debido a los efectos del cambio climático, y permite que se pueda continuar con la actividad del sector evitando el abandono de tierras y manteniendo el empleo rural.