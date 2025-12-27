Sorolla cierra un año redondo para la cultura en Sevilla, marcado por las 'segundas vidas' de Artillería y las Atarazanas

Imagen de la exposición de Sorolla en el Alcázar de Sevilla. Europa Press

La exposición Sorolla en el Real Alcázar de Sevilla estos días cierra un año especialmente intenso para la cultura en la ciudad. La muestra, que se ha inaugurado en diciembre, permanecerá abierta al público en el Salón Gótico hasta marzo de 2026.

Esta cita pone el broche final a un calendario cultural que ha destacado por la apertura de nuevos espacios, grandes rehabilitaciones y eventos de alcance internacional, tales como las Atarazanas o la Real Fábrica de Artillería.

La exposición reúne 15 obras de Joaquín Sorolla inspiradas en los patios, jardines y estancias del Real Alcázar.

El recorrido propone un viaje por los espacios que cautivaron al pintor valenciano a comienzos del siglo XX, como el Jardín de Troya, los patios hispanomusulmanes y las zonas renacentistas del conjunto monumental.

La muestra adquiere un carácter singular al exhibir estas piezas en el mismo escenario que sirvió de inspiración al artista, algo que ocurre por primera vez.

El Jardín de Troya ocupa un lugar central dentro del discurso expositivo. Sorolla consideró este espacio uno de sus favoritos durante sus estancias en Sevilla.

La exposición se completa con un catálogo ilustrado y un programa paralelo que incluye visitas guiadas, talleres educativos para colegios y conferencias especializadas sobre la relación del artista con la ciudad.

Reales Atarazanas

La clausura del año cultural llega tras un periodo marcado por importantes reaperturas patrimoniales. En septiembre reabrieron las Reales Atarazanas tras "décadas de abandono".

El antiguo astillero medieval se ha transformado en un gran espacio cultural diáfano de más de 7.000 metros cuadrados.

Imagen del interior de las Reales Atarazanas. EP. Sevilla

El mismo conserva los arcos ojivales y permite observar el nivel original del suelo junto al río Guadalquivir. Las obras comenzaron en febrero de 2022 y se prolongaron durante 31 meses.

Artillería

Otro de los proyectos ha sido la recuperación de la Real Fábrica de Artillería. Las obras principales finalizaron a comienzos de 2025 y el edificio ya acoge actividad cultural de forma progresiva.

Este emblemático espacio, cuya rehabilitación comenzó en marzo de 2021, ha abierto espacios como el patio de Carlos III y zonas expositivas que ya han albergado muestras de gran formato.

Festival de Ópera

El año también ha estado marcado por la primera edición del Festival de Ópera de Sevilla, que se celebró en septiembre.

El evento se desarrolló en espacios históricos de la ciudad como el Real Alcázar, el teatro de la Maestranza, la Real Fábrica de Artillería y en las casas palacios de Dueñas, Salinas y el Hospital de la Caridad.

Puesta de largo del I Festival de Ópera de Sevilla. E. E. Sevilla

El festival superó los 20.000 asistentes y alcanzó una ocupación media del 85%. Las cinco funciones de Don Giovanni en el Maestranza superaron el 90% de ocupación, con 10.925 espectadores.

Arte sacro

El impulso al arte sacro también ha tenido un papel destacado con la apertura, en marzo, de un nuevo espacio expositivo en el castillo de San Jorge, junto al puente de Triana.

"Parece mentira que este arte, tan importante en la ciudad de Sevilla, no tuviera un espacio fijo", destacó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Además, añadió que la iniciativa es un "acto de justicia".

También se organizó el Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla con vocación de continuidad anual para consolidarse como una de las grandes citas del calendario cultural español.

“Sevilla es arte, Sevilla es pintura, y con este premio se convierte también en el epicentro de uno de los galardones más importantes del panorama internacional”, señaló el alcalde José Luis Sanz.

Este año lo ganó el artista Miguel Gómez Losada con su obra 'La mesa de Rosa (Sehnsucht)' y estuvo dotado de 30.000 euros.

Patio de Banderas

A este calendario se suma la apertura de la cripta del Patio de Banderas en septiembre. Este espacio del Real Alcázar conserva restos que abarcan desde el siglo IX a.C. hasta el siglo XI d.C.

En apenas 100 metros cuadrados, el visitante puede recorrer cerca de 2.000 años de historia de Sevilla. Según explicó el arqueólogo del Alcázar, Miguel Ángel Tabales, la mayor parte de la estructura pertenece a un edificio de época de Julio César, del siglo I a.C.

La cripta muestra también las huellas de un maremoto que afectó a la Sevilla romana en el siglo III, así como hornos tartésicos, vestigios visigodos y restos de edificaciones musulmanes del siglo XI.

En septiembre también reabrió la iglesia de San Hermenegildo tras 20 años de abandono y dos años de obras. El templo, datado en el siglo XVI, recuperó su cubierta original de madera y restauró por completo las fachadas norte y este.

En la puerta de Jesús del Gran Poder se dejó visible una leyenda de 1739 como testimonio histórico del edificio. A partir de ahora, este lugar funcionará como sede cultural de la Fundación Focus Loyola, que prevé abrir en 2026 el Centro de Investigación Diego Velázquez, donde se expondrá su colección pictórica.

A este balance se suma la celebración de la Velada del Año V, el evento de combates de boxeo entre famosos de redes sociales, que reunió a artistas como Aitana, Melendi o Los del Río, entre otros.

El evento recibió a 80.000 personas en el estadio de La Cartuja y obtuvo una audiencia de 9 millones de dispositivos conectados.

Proyectos de futuro

Otro de los grandes proyectos de futuro es la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla. El Ministerio de Cultura y la Consejería acordaron redefinir el espacio para dotar a la pinacoteca de más de 13.000 metros cuadrados, frente a los 5.937 actuales.

El Palacio de Monsalves y la antigua Biblioteca Pública de la calle Alfonso XII se integrarán en el conjunto. El nuevo plan permitirá ampliar salas de exposiciones temporales, talleres de restauración, áreas de reserva, biblioteca y espacios públicos como salón de actos, tiendas y cafeterías.

Aunque no existe una fecha cerrada para el final de las obras, el horizonte se sitúa en 2035, coincidiendo con el segundo centenario del museo.

El Teatro Lope de Vega continúa inmerso en su proceso de rehabilitación. El Ayuntamiento de Sevilla mantiene el objetivo de reabrir este espacio emblemático en septiembre de 2026, coincidiendo con la próxima Bienal de Flamenco.

El gobierno municipal impulsa la recuperación del teatro tras años de abandono con el fin de garantizar su uso cultural y su integración plena en la programación escénica de la ciudad.

Centenario de la Generación del 27

Además, el Consistorio se encuentra inmerso en la organización del primer centenario de la Generación del 27, dándole especial protagonismo al torero Ignacio Sánchez Mejías como organizador y figura central del homenaje a Góngora en Sevilla en 1927, evento fundacional para la generación.

A la creación de la Comisión de trabajo para el Centenario impulsada por el Ministerio de Cultura, se han sumado una serie de propuestas que liderará el Ayuntamiento.

Placa que se pondrá en conmemoración de la Generación del 27 en una especie de paseo de la fama en la calle Tetuán. Ayuntamiento de Sevilla

Entre ellas, la apertura de la Casa Cernuda para antes del próximo verano y una gran exposición dedicada a los autores del 27, que se inaugurará a principios de 2027 en la Real Fábrica de Artillería.

Además, ha impulsado la creación de un paseo de la fama dedicado a estos poetas. El objetivo es transformar el propio pavimento de esta emblemática vía del casco histórico en un espacio de memoria viva con placas de bronce de 35 x 35 centímetros, integradas en el suelo, en las que figurará el nombre de cada uno de los miembros de la Generación del 27.

Todo ello con el fin de rememorar este hito en el que un gran grupo de literatos y artistas revolucionó las letras en el primer tercio del siglo XX.