Todos los planes navideños que puedes hacer en Sevilla durante los últimos días del año

Sevilla presenta un completo programa cultural para disfrutar del último fin de semana del año con espectáculos de luz, exposiciones y planes al aire libre.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Turismo y Cultura, coordina una agencia que combina música, artes escénicas y propuestas expositivas repartidas por distintos espacios de la ciudad.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, destaca el carácter abierto de esta programación. Según Moreno, la misma "demuestra que Sevilla es capaz de convertir sus calles y espacios en escenarios accesibles, con propuestas pensadas para todos los vecinos de la ciudad".

Además de la programación cultural en salas y recintos, el fin de semana invita a pasear por el casco histórico de la capital hispalense para disfrutar de la iluminación navideña.

Calles, plazas y enclaves monumentales del centro se convierten en un recorrido habitual para vecinos y visitantes, que aprovechan estos días para caminar, hacer compras y contemplar las luces que marcan el ambiente festivo de la ciudad.

Los últimos días del año también invitan a visitar alguno de los mercados navideños situados en la ciudad, donde los sevillanos pueden hacer compras, patinar y montarse en atracciones. Los principales son los ubicados en la Alameda de Hércules, Prado de San Sebastián o las Setas.

Espectáculo en el Guadalquivir

Uno de los grandes reclamos para el fin de semana es Navigalia, el espectáculo navideño que se desarrolla en la orilla del Guadalquivir, frente al puente de Triana.

La propuesta 'Misión regalo' presenta una nueva historia en la que Sevilla se convierte en escenario de un cuento de Navidad lleno de luz y magia.

El espectáculo, con pases diarios desde las 18:45 hasta las 22:25 horas, tiene una duración de 18 minutos y un aforo de 1.900 personas. Las entradas tienen un precio de dos euros.

La Historia Interminable

La oferta de artes escénicas continúa en FIBES II con 'La historia interminable, el musical', una superproducción basada en la novela de Michael Ende.

El espectáculo traslada al público al Reino de Fantasía mediante una puesta en escena de gran formato, con criaturas animatrónicas y una cuidada propuesta musical.

Las funciones se celebran durante el fin de semana en horario de tarde, con pases adaptados también para el público familiar. Las entradas tienen un precio desde 39 euros.

El fin de semana también permite disfrutar de varias exposiciones temporales repartidas por la ciudad. El Real Alcázar de Sevilla acoge la muestra 'Sorolla en el Real Alcázar de Sevilla'.

Esta exposición recorre el vínculo del pintor con los jardines y espacios del monumento. La visita se puede realizar entre las 09:30 y las 17:00 horas, con las entradas disponibles en la web oficial del emblemático monumento sevillano.

Real Fábrica de Artillería

La Real Fábrica de Artillería concentra varias propuestas culturales de acceso libre. Entre ellas se encuentra 'Dear Artist', de Anda Sánchez Valderrábanos, una exposición que aborda la memoria y la salud mental a través del arte textil y la poética visual.

En el mismo espacio se puede visitar 'José María García de Paredes. Espacios de encuentro', una gran retrospectiva que repasa cuatro décadas de la obra del arquitecto andaluz con motivo de su centenario.

La Sala Atín Aya mantiene abierta 'El perro negro', una exposición de Paco Pérez Valencia que reúne más de 240 obras y propone un recorrido emocional por más de cuarenta años de creación artística. El negro, el silencio y el color articulan una muestra que se puede visitar durante el fin de semana en horario de mañana y tarde.

El Espacio Santa Clara suma dos propuestas más a la agenda cultural. Por un lado, 'Entre Coria y Grenoble', una exposición de Antonio Sosa y Quique Sarzamora que establece un diálogo entre arte, espacio y tiempo.

Por otro, 'Una habitación propia', de la artista sevillana Concha Ybarra, un recorrido por 25 años de creación que combina pintura, cerámica, textil y papel. Ambas exposiciones permanecen abiertas al público durante el fin de semana con entrada gratuita.