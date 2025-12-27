El Metro 'recalienta' Pino Montano y la Macarena: "Los pisos junto a futuras paradas suben un 30%"

El calentamiento del mercado inmobiliario en España es algo palpable. Sin embargo, hay zonas que han visto como los precios de las viviendas han subido más de lo habitual por determinados factores como la conexión directa con el centro de la ciudad a través del transporte público.

En este sentido, zonas concretas de Sevilla cuentan con una característica que juega como arma de doble filo.

Y es que la línea 3 del Metro está cada vez más cerca de ser una realidad. Pero también lo es el hecho de que los inmuebles ubicados en la zona que albergará las nuevas paradas "se están encareciendo".

El presidente de la Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla, Francisco Prieto, señala a este medio que el precio de los inmuebles de la zona de Pino Montano -lugar donde terminará el Tramo Norte de la citada infraestructura-, "ha subido entre un 20 y un 30 por ciento" desde que se ha empezado a dar forma a la nueva línea.

Un incremento bastante considerable si se tiene en cuenta el encarecimiento de la vivienda en Sevilla en general, cifra que el experto sitúa en el "15 por ciento".

Incluso por 140.000 euros

El motivo de dicha revaloración es evidente: el metro supone una conexión directa con otras zonas de la ciudad. No solamente con el centro de la urbe -que también-, sino con puntos de primera necesidad como hospitales o centros educativos.

Miguel Trujillo, de Fomentto Inmobiliaria, señala que "antes la mayoría de los compradores en esta zona eran perfiles que tenían claro que querían vivir en ella por lazos familiares, pero ahora que parece que el metro es una realidad está atrayendo a sevillanos de otras partes de la ciudad".

Aunque todo en el barrio sube, los números varían dependiendo de la zona del mismo.

Por ejemplo, en el caso de Pino Montano, los pisos de tres habitaciones, salón, cocina y baño ubicados en Oficios han pasado de venderse por "80.000 euros a hacerlo por más de 100.000".

Aunque, en palabras del presidente de la entidad, "se han llegado a comprar incluso por 135.000 o 140.000 euros".

La situación alcanza límites más altos cuando se habla de "la zona nueva o Estrellas". En estas dos localizaciones la cuantía "se ha disparado", alcanzando en ocasiones los "250.000 euros".

La Macarena también se encarece

La nueva Línea 3 pasará también por la Macarena hasta desembocar en el Prado de San Sebastián.

Por ello, los compradores que quieren hacerse con un piso en dicho barrio sevillano han visto como estos se han revalorizado.

En concreto, ha sido la "zona norte" la que más ha visto incrementado su valor, alcanzando una media de 2.190 euros el metro cuadrado en noviembre -periodo que recoge los últimos datos disponibles- según el portal inmobiliario de Idealista.

El aterrizaje del metro en el norte de Sevilla ha hecho que este área se convierta en el lugar perfecto para aquellos presupuestos que no pueden permitirse un piso en otros puntos de la ciudad como Triana o Los Remedios.

Por esta razón, "muchos compradores preguntan directamente por pisos ubicados en Pino Montano", dejando atrás los enclaves más demandados por excelencia.

Con la parada de metro a dos minutos andando de casa, muchos sevillanos prefieren apostar por barrios periféricos de la ciudad antes que por municipios que también cuenten con conexión directa con el Casco Histórico.

Así, el norte de la capital empieza a competir con localidades del Aljarafe o Dos Hermanas, ubicaciones que también tienen parada.

No obstante, cabe destacar que "el perfil del cliente no es el mismo".

"Pasó con la Línea 1"

En el caso los sevillanos que apuestan por irse de la ciudad destacan familias más grandes que optan por una casa y la tranquilidad que les proporciona estar lejos de la rutina en la ciudad, mientras que quienes deciden quedarse en ellas son núcleos mucho más pequeños.

La subida de los precios como consecuencia de la llegada del metro no es algo nuevo. Tal y como explica Francisco Prieto, esto ya pasó cuando se construyó la línea 1. En esta ocasión, los inmuebles de Amate o La Plata también vieron crecer su valor.

Aunque unido al aumento generalizado de los precios, desde que Sevilla tiene metro hasta ahora los precios de muchos inmuebles de las mencionadas zonas "se han duplicado".

Con el Tramo Norte de la Línea 3 ya en construcción, el Tramo Sur pendiente de su trazado definitivo y la Línea 2 en fase de estudio de alternativas, habrá que ver si cuando arranquen el resto de proyectos la tendencia es la misma y las viviendas de las zonas periféricas ven incrementarse su valor.