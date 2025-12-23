Toajas, el protegido de María Jesús Montero condenado por acoso, se estabilizó su propia plaza en la Diputación de Sevilla

El diputado del Área de Empleado Público de la Diputación de Sevilla, Francisco José Toajas, se estabilizó a sí mismo en 2023 su plaza de personal laboral, de temporal a fijo, como técnico de grado medio de Prodetur, una empresa instrumental de la propia corporación provincial.

El proceso comenzó en marzo de ese año, cuando era vicepresidente de la institución y alcalde de Las Cabezas de San Juan, y culminó en julio siendo ya diputado de Empleado Público y perder la alcaldía en mayo.

Sobre Toajas, protegido de María Jesús Montero, pesa además una condena por acoso laboral en un ente comarcal que presidió hasta 2022 como desveló este periódico.

También tuvo que llegar a un acuerdo con una segunda víctima por hechos similares e indemnizarla con 20.000 euros tras atentar contra su dignidad.

El pasado mes de julio un militante de Sevilla José Morcillo Sánchez puso en conocimiento de estos hechos a la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

Lo hizo a través de un escrito elevado al canal interno del partido. El pasado martes se lo volvió a recordar al comprobar que, transcurridos cinco meses, no se había tomado ninguna decisión.

Dos días después en rueda de prensa en Sevilla la propia Montero aseguró que el partido no iba a tomar medida alguna contra Toajas. "La Justicia ya la tomó", fue su respuesta.

"Lo único que ha variado mi partido en relación con el código ético o con las cuestiones estatutarias tienen que ver con acoso a las mujeres, no con otras situaciones relativas al mundo laboral", aclaró.

Sin embargo, entró en contradicción con lo afirmado unos días antes por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su intervención de balance del año, Sánchez no hizo distingos entre acoso sexual o laboral en torno a los casos que, en las últimas fechas, afectan a dirigentes y cargos públicos de su partido.

La estabilización de la plaza

Según la documentación, a la que ha accedido EL ESPAÑOL de Sevilla, este diputado además se estabilizó su plaza fija en Prodetur. Se trata de una sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla que tiene como objetivos la innovación, la promoción y el desarrollo económico local en la provincia.

Su nombre, como técnico de grado medio, figura en el listado de estabilización de personal de Prodetur en julio de 2023 tras reunirse el tribunal calificador el 28 de marzo de ese mismo año.

Toajas perdió la alcaldía el 28 de mayo de 2023 tras gobernar durante 16 años con mayoría absoluta. Por tanto, el proceso culminó siendo ya delegado de Empleado Público y Régimen Interior como parte del nuevo Equipo de Gobierno liderado por el presidente Javier Fernández y dos meses después de dejar de ser alcalde.

Según reza en su currículum, tras culminar sus estudios como Ingeniero Técnico Agrícola en Sevilla en 1992, cuatro años más tarde, en 1996, comenzó a desarrollar su actividad profesional como Experto en Desarrollo Local en la Sociedad Prodetur S.A.

A pesar de ser una sociedad de la Diputación, no es necesario aprobar ningún examen para formar parte de su plantilla. Diez años después, en 2006, fue elegido secretario general del PSOE-Las Cabezas de San Juan y, posteriormente, designado candidato a la Alcaldía del municipio, a la cual accedió un año después.

En el año 2011, 2015 y 2019 repitió victoria con tres mayorías absolutas consecutivas. De manera paralela fue presidente de la Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca del Bajo Guadalquivir (Adelquivir) hasta 2022, cuando la Junta de Andalucía le obligó a dimitir de su cargo por la condena por acoso laboral cometida en este ente público contra una trabajadora. También fue condenado el gerente.

Según ha podido conocer este periódico, el mismo año en el que se convirtió en alcalde, en 2007, solicitó una excedencia forzosa por desempeño de cargo público en Prodetur y nunca volvió a trabajar en la citada sociedad. El convenio laboral de la misma lo contempla, aunque transgrede la normativa estatal.

En concreto, en su artículo 25, recoge que se considerará situación de excedencia forzosa la designación de un cargo público o de representación sindical de ámbito provincial o superior, mientras dure el ejercicio de sus funciones. Sin especificar si su plaza para su solicitud tiene que ser fija.

El personal que se encuentre en estas situaciones tiene derecho al cómputo de la antigüedad y a reincorporarse automáticamente a su puesto de trabajo si lo solicita en el plazo máximo de treinta días siguientes a la desaparición de la causa que motivó tal situación.

Precisamente, gracias a la antigüedad consiguió una de las puntuaciones más altas para estabilizar su plaza, 112, 52 puntos cuando lo máximo es 100, quedando en tercer lugar en la escala.

De tal manera que si el partido tomara alguna medida respecto a su cese como diputado de Empleado Público tras pesar sobre él una condena de acoso laboral, él ya contaría con su plaza fija estabilizada en el periodo en el que fue vicepresidente y diputado de Empleado Público.