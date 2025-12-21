Macarena Osorno, directora del Cartuja Center: "En Sevilla estamos viviendo un boom del arte y los espectáculos"

Con cerca de 400 eventos al año y una ocupación media superior al 95 por ciento, el Cartuja Center CITE se ha consolidado como uno de los espacios escénicos de referencia en España.

Desde conciertos y musicales hasta congresos internacionales y grandes producciones audiovisuales, su versatilidad y tecnología de vanguardia lo convierten en un referente cultural.

En esta entrevista, su directora, Macarena Osorno, explica cómo se ha logrado este éxito, la estrategia detrás de la programación diaria, la apuesta por grandes musicales y eventos de proyección internacional, y el papel del Cartuja Center como motor cultural y social de la ciudad.

El Cartuja Center presume ahora mismo de una ocupación media superior al 95%. ¿Cómo se gestiona esto?

De una forma totalmente vocacional y muy intensa. El crecimiento del Cartuja Center ha sido tan exponencial que, aunque el espacio cuenta con siete años de trayectoria, solo en el último año hemos alcanzado las mismas cifras que en los seis años anteriores juntos.

Estamos viviendo un crecimiento vertiginoso y de enorme magnitud, impulsado por una programación muy sólida y por la alta calidad artística de los espectáculos que ofrecemos. Esa es la base que nos permite alcanzar una ocupación media tan elevada.

Para nosotros, el éxito se mide fundamentalmente a través de tres parámetros: el nivel de los espectáculos, el nivel de ocupación y el número de espectadores. Son indicadores clave, muy significativos, y nos sentimos especialmente orgullosos de poder respaldar nuestro trabajo con esos datos.

Justamente por eso le iba a preguntar. Habéis pasado de 600.000 asistentes acumulados hasta 2018, a superar dicha cifra solo en 2025. ¿Qué ha cambiado para que ese crecimiento se haya dado?

El cambio tiene mucho que ver con la forma de programar el espacio. Yo asumí la dirección del Cartuja Center en octubre de 2022, cuando era un recinto que básicamente programaba de manera alterna los sábados y domingos.

Una de mis principales preocupaciones desde el inicio fue que Sevilla, tanto por su potencial turístico como por su propia población, tenía capacidad suficiente para sostener una programación prácticamente diaria.

A partir de ahí, hemos pasado de una agenda centrada casi exclusivamente en los fines de semana a una programación continua de lunes a domingo.

En la actualidad, incluso podemos albergar dos y hasta tres eventos simultáneos en un mismo día. Además, no solo programamos espectáculos musicales de todo tipo de géneros, sino que también desarrollamos una intensa actividad congresual, con eventos corporativos y encuentros de grandes empresas.

Todo ese conjunto de factores es el que explica las cifras de asistencia que estamos alcanzando en 2025.

¿Ha habido algún punto de inflexión clave que haya marcado el antes y el después?

Como te he comentado, cuando yo entré en 2022 teníamos unas cifras de espectáculos bastante bajas, y mi misión era llenar el espacio de actividad todos los días. A partir de ahí se produce un crecimiento muy importante, especialmente a nivel estructural.

Empecé con un equipo de unas diez personas y hoy contamos con más de 45 trabajadores en plantilla fija, a lo que hay que sumar todos los empleos indirectos que genera nuestra actividad.

La clave ha sido, sobre todo, la multiprogramación y la apuesta decidida por no tener miedo a llenar el espacio, a hacer muchas cosas a la vez. Hemos pasado de concentrar en un año lo que ahora hacemos en un solo mes, y eso explica ese crecimiento tan fuerte que hemos experimentado.

¿Y el secreto?

Trabajar con muchísima ilusión, con mucha energía y con muchas horas de dedicación, apoyados en un equipo formidable como el que tengo en el Cartuja Center y en el efecto del boca a boca.

Hoy somos un espacio de referencia a nivel nacional. De hecho, muchas giras de artistas de primer nivel incluyen el Cartuja Center como una de sus paradas habituales. Ahora mismo, si comparamos programaciones como las del Movistar Arena con las nuestras, alrededor del 60% de los espectáculos que allí se presentan también pasan por Sevilla.

¿Cuál es el mayor reto, ahora mismo, de dirigir un sitio referente nacional y que además tiene una afluencia tan grande de público?

El principal reto es seguir afianzando nuestra posición dentro del sector y continuar potenciando la calidad artística que ya tenemos. En ese sentido, estamos trabajando en la incorporación de nuevas figuras de cara a 2026, que van a suponer un reclamo muy importante para el público.

También es clave la apuesta por los grandes musicales. Un ejemplo claro es la llegada en febrero de El Fantasma de la Ópera, una producción de enorme envergadura que tendrá un gran impacto en la ciudad. Durante muchos años, para ver un gran musical había que desplazarse a Madrid, y ahora eso está cambiando. En nuestro caso, vamos a contar con nueve funciones consecutivas de El Fantasma de la Ópera, lo que demuestra la capacidad del Cartuja Center para acoger este tipo de espectáculos.

Al final, somos un recinto preparado para albergar cualquier formato escénico, y los grandes musicales tienen en el Cartuja Center el espacio adecuado para consolidarse en Sevilla.

¿Cree que Sevilla juega ya en la misma liga que otras grandes capitales culturales en cuanto a infraestructura de escenario?

Totalmente. Creo que Sevilla, como marca cultural, ya se ha situado en un nivel muy alto. La prueba de ello es que un espacio completamente nuevo como el Cartuja Center ha sido capaz de absorber a 600.000 personas en un solo año. Eso demuestra que la ciudad tiene capacidad suficiente para albergar incluso más recintos culturales de este tipo.

Ahora mismo estamos viviendo un auténtico boom del arte y de los espectáculos. Muchos expertos apuntaban a que este ciclo de apogeo podía durar dos o tres años, pero lo cierto es que llevamos ya tres años de crecimiento exponencial tanto en el sector como en la actividad en general, y las previsiones indican que este impulso todavía tiene recorrido y va a ir a más.

¿Qué papel diría que desempeña el Cartuja Center en Sevilla?

El Cartuja Center se ha consolidado como el espacio con mayor programación de Sevilla, ofreciendo una oferta cultural diversa que incluye musicales, conciertos sinfónicos, espectáculos familiares, comedia y eventos infantiles.

Esta variedad permite atraer a todo tipo de público, no solo de la ciudad, sino también de provincias cercanas como Cádiz, Huelva o Jerez. Además, su ubicación estratégica y la facilidad de acceso —ya sea en coche o transporte público, con parking disponible— han hecho que el recinto sea percibido como un punto cultural central y cómodo, fomentando que los sevillanos y visitantes lo consideren parte activa de la vida cultural de la ciudad.

Como directora, ¿qué es más importante llenar la sala o abrir nuevas audiencias?

Para mí, lo más importante es el público. La gestión del Cartuja Center se basa en tres pilares: el promotor, el artista y el espectador. Nuestro enfoque principal está en atender las necesidades y expectativas de los espectadores, así como de los promotores y artistas. Esa vocación de servicio hacia todos ellos forma el ADN de nuestra compañía.

Después de tantos eventos, de tantas cifras y de grandes nombres que han pasado por el Cartuja Center, ¿hay algún momento vivido que le haya emocionado realmente?

Un momento que me emocionó especialmente fue el 10 de septiembre, durante la gala televisada de los Latin Grammys. Fue una experiencia única porque contamos con más de 45 artistas de primer nivel y, además, la Academia Latina de la Música eligió Sevilla y el Cartuja Center para llevar a cabo el evento.

Fue muy especial, tanto por la calidad de los artistas como por el significado que tuvo para la ciudad y para nuestro espacio, representando la música de Andalucía.

Macarena, es usted una persona con una energía desbordante. ¿Cree que es algo que ha podido influir en el crecimiento del espacio?

Bueno, es un espacio dedicado al ocio, así que claro que sí. La verdad es que llevo tres años aquí y, muchas veces, creo que este éxito no es solo mío como persona, sino del equipo, que ha trabajado con mucho entusiasmo. Yo pongo todo mi empeño y mi ilusión.

Hace poco alguien me decía: "Macarena, parece como si hubieras acabado de aterrizar una empresa". Esa ilusión la he tenido siempre, desde los 27 años que llevo en la compañía que dirige el Cartuja Center, que es toda una cultura.

Al final, ese entusiasmo se transmite y se traslada, y en combinación con la gestión del equipo, trabajando todos a una, creo que es un factor que hace mucho para que el espacio crezca y funcione tan bien.