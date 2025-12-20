Muere atropellado un hombre al invadir la calzada de una de las salidas hacia el Aljarafe

Un hombre de 57 años de edad ha muerto la noche de este viernes tras haber sido atropellado en una de las salidas de Sevilla hacia el Aljarafe.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, el accidente ha tenido lugar en el kilómetro 816,5 de la carretera N-630, en una bifurcación con dirección el Aljarafe.

Es una zona cercana a Blas Infante. Allí, sobre las 22:55 horas, un turismo acabó colisionando con un peatón que irrumpía la calzada.