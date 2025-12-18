El rosario de 'zancadillas' de la oposición con el Plan de Navidad: Sanz convoca un Pleno urgente como penúltima opción

Imagen de agentes de la Policía Local de Sevilla de servicio tras activase el Plan de Emergencia Nivel 1. Eduardo Briones / Europa Press

El Plan de Navidad de la Policía Local de Sevilla volverá a enfrentarse a la oposición en un Pleno urgente agendado para este 18 de diciembre. Eso sí, sin los apoyos necesarios para salir adelante.

La presión es creciente; los grupos políticos no han mostrado hasta la fecha su conformidad y el tiempo corre a la contra, ya que solo un día después, el 19 de diciembre, sería el pistoletazo de salida de la segunda fase de las festividades navideñas que se estableció en el plan aceptado por los sindicatos de Policía Local.

El principal apoyo del PP en el Ayuntamiento, Vox, ya anunció en rueda de prensa el pasado martes que, de ir el Plan de Navidad a Pleno, como va a ser el caso, su respuesta será la misma que dieron de forma inicial: "no".

Con esta negativa, José Luis Sanz se queda sin opciones, ya que la izquierda sevillana tampoco está dispuesta a dar el sí. Podemos-IU ya anunció a principios de semana su negativa a sumarse al Plan de Navidad, mientras que el PSOE lo hizo en la mañana del miércoles.

El grupo socialista, a través de Antonio Muñoz, hizo público el 'no' al Plan por "llegar tarde, mal y con falta de consenso", haciendo referencia a que el sindicado CSIF votó en contra de la propuesta presentada por Sanz en última instancia.

Sin embargo, Muñoz quiso al lanzar un "mensaje de tranquilidad" para los sevillanos. "El hecho de que no se apruebe no significa que Sevilla no vaya a tener plan de Navidad, porque ahora mismo el que regiría sería el correspondiente al año 2024", indicaba el socialista sevillano.

La negociación

Las negativas de los grupos políticos llegan tras semanas de negociaciones entre el gobierno popular y los sindicatos de la Policía Local, que finalmente decidieron aceptar las condiciones ofrecidas por el Ayuntamiento la semana pasada.

El 10 de diciembre, los sindicatos con representación en el Ayuntamiento —SPPME, CSIF y SPLS— decidieron dar luz verde a la propuesta lanzada por el primer edil sevillano el pasado viernes 5 de diciembre. El acuerdo no fue unánime, ya que CSIF estaba en contra.

La afirmación de los agentes vino después de rechazar un documento inicial en el que el Ayuntamiento le presentaba un Plan de Navidad que iba del 28 de noviembre al 6 de enero y con una organización "intermitente".

Dicha organización implicaba que los fines de semana y festivos se trabajaba dentro del plan, pero entre semana no.

Adiós a la intermitencia

Ante la negativa de la Policía Local, los sindicatos decidieron retrotraerse al último plan vigente, el de 2004, que establecía que el Plan de Navidad comenzaba el 19 de diciembre y finalizaba el 6 de enero.

El problema era que ese acuerdo venía acompañado de unas cantidades económicas "ridículas", indicó a este periódico el representante de CSIF, completamente desactualizadas veinte años después.

La última propuesta lanzada por Sanz modificaba el enfoque, de modo que eliminaba la discontinuidad y planteaba que toda la segunda parte de la Navidad —del 19 de diciembre al 6 de enero— se trabajara de forma continuada dentro del Plan.

"La diferencia fundamental es que el Ayuntamiento traía un plan discontinuo, y nosotros dijimos que no. Al no aprobarse el dinero en Pleno, nos retrotrajimos al acuerdo de 2004", detallaron desde CSIF.

"El Ayuntamiento, previendo que con esas cantidades ridículas de hace veinte años algunos policías no quisieran trabajarlo, trajo una nueva propuesta con más dinero y sin discontinuidad", añadía.

Plan de Emergencia

Mientras unos y otros se debaten entre el sí y el no, cabe recordar que el gobierno local impuso el Plan de Emergencia el pasado 28 de noviembre, un decreto llevado ante la justicia por parte del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme-A).

El Plan de Emergencias Nivel 1, aún vigente, obliga a todos los agentes de la plantilla a estar operativos todos los días de las festividades, así como repartidos en tres turnos diarios.

Según el Consistorio, este sistema fue elegido, entre otros motivos, por una razón: "es muy flexible".

En total están disponibles entre 400 y 500 agentes diarios que se dividen en tres turnos. Asimismo, la convocatoria de los mismos depende de "las necesidades de cada día", puesto que, en palabras del primer edil, "no es lo mismo un 1 de enero que un 5".

El Plan de Emergencia continúa vigente, ya que la única forma de anularlo sería que el resto de grupos políticos prestara su apoyo al acuerdo alcanzado con los sindicatos.

De este modo, lo que parecía una situación que había logrado cierta estabilidad vuelve a convertirse en un mar de dudas para el Ayuntamiento, la Policía Local y los propios sevillanos.