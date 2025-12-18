‘Milagro de Navidad’ en Sevilla: así apareció abandonado el 'otro' niño Jesús en un portal del barrio Madre de Dios

Sevilla se levantó este miércoles con una noticia de lo más inusual. Un verdadero 'milagro' de Navidad.

Un bebé "con restos del cordón umbilical", según el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, había aparecido en el portal de un bloque de viviendas ubicado en la barriada Madre de Dios, cercana a Los Pajaritos, el día de antes.

Este periódico ha podido saber que, ahora, la propia Junta de Andalucía, quien está a cargo del bebé en estos momentos lo ha 'bautizado' con el nombre de Jesús. Un nombre de lo más acertado si se tienen en cuenta las fechas que marca el calendario y las circunstancias en las que apareció el pequeño.

Según las mismas fuentes, cambiar en el futuro el nombre del menor "es potestad de la familia de acogida o adopción pero, por ahora, se llama así".

De esta forma, el citado rincón de Madre de Dios se ha convertido en el portal sevillano en el que ha aparecido el 'otro' niño Jesús.

Después de haber sido trasladado al Hospital Infantil perteneciente al Virgen del Rocío, el pequeño se encuentra "sano", según ha informado la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

En busca de los padres

Este es un claro motivo que celebrar no solamente por lo que significa, sino por el hecho de que el bebé esté fuera de peligro a pesar de las bajas temperaturas que se están registrando en la capital hispalense y que la vecina que dio con él lo encontró completamente desnudo.

Ahora, los sanitarios le están haciendo las pruebas pertinentes para comprobar que el bebé no tiene rastro de alcohol ni de otras sustancias tóxicas en el cuerpo.

Además, la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional investiga quiénes son los padres del pequeño, cuál es su paradero y los motivos que les llevaron a abandonarlo.

La historia de Jesús se alza como un verdadero milagro de la Navidad. Durante el mediodía del pasado martes 16 de diciembre, una vecina encontró a un bebé desnudo en el portal de un bloque de viviendas ubicado en la calle Cráter, en la barriada de Madre de Dios.

Inmediatamente, la ciudadana llamó a la Policía Nacional para informarles del increíble hallazgo. Luego se fue a una farmacia cercana a comprar comida para el pequeño mientras que llegaba la patrulla.

En guarda y con fines de adopción

Una vez en el lugar de los hechos y tras comprobar que, efectivamente, era cierto que había aparecido un niño, los Zetas -agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana- llamaron a los servicios sanitarios.

Nada más tener constancia de lo sucedido, la Junta de Andalucía activó los protocolos que establece la normativa vigente. Se declaró el desamparo del bebé y se trasladó al mismo hasta el Hospital Infantil de Sevilla, lugar en el que se encuentra en observación.

Actualmente, la tutela del menor ha pasado a ser de la administración pública. Desde el departamento competente declaran a EL ESPAÑOL de Sevilla que ya se han iniciado los trámites para que el pequeño salga del hospital con una nueva familia una vez concluido el diagnóstico.

Según relatan, se ha optado por la opción de que Jesús pase a estar en guarda y con fines de adopción puesto que es la alternativa más estable.

"Un caso claro de abandono"

Otra de las opciones que se podrían haber elegido era la de asignarle una familia de urgencia.

Esta se activa cuando se trata de un caso que puede ser reversible; es decir, que los padres se arrepientan de deshacerse de su hijo. No obstante, desde Inclusión Social señalan que esta vez se trata de "un claro caso de abandono".

En declaraciones a los medios de comunicación, el subdelegado el Gobierno en Sevilla ha señalado que el bebé "se encuentra en buenas condiciones" y que tenía "restos del cordón umbilical" cuando lo encontraron.

Por este motivo, toma fuerza la idea de que se trate de un recién nacido y que su madre no habría dado a luz en un centro hospitalario. La misma sigue actualmente en paradero desconocido y podría enfrentarse a un delito de abandono.

Vecinos de la zona en la que apareció Jesús declaran que este "sufría el síndrome de abstinencia" -síntomas que sufren los recién nacidos cuando, durante el embarazo, la madre ha estado consumiendo sustancias estupefacientes-.

No obstante, tanto Francisco Toscano como la Consejería de Inclusión han señalado que esto "no está confirmado".