Temperaturas más bajas de lo habitual y sin fuertes lluvias: el tiempo para la Cabalgata de Reyes según la Aemet

Las navidades parecen salvarse de las lluvias, o al menos por ahora. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, ha informado la mañana de este miércoles en una rueda de prensa de cuál será el tiempo de cara a las fiestas.

Aunque el meteorólogo ha asegurado que aún es pronto para saber a ciencia cierta cuál será la situación meteorológica el día de la Cabalgata de Reyes -fecha en la que hay un mayor número de personas en la calle-, se prevé que la primera semana del año no haya fuertes precipitaciones.

Asimismo, se espera que las temperaturas en estas fechas sean inferiores a las habituales. Cabe recordar que este 2025 la Cabalgata de Reyes se adelantó un día a consecuencia de las lluvias. Al contrario que años anteriores, el esperado evento se desarrolló el 4 de enero, algo histórico en la ciudad.

Para el próximo fin de semana se espera la llegada de una borrasca que entrará por la costa de Huelva y podría dejar precipitaciones en diversos puntos de la comunidad, incluida Sevilla.

Las lluvias durarán, en principio, hasta la mañana del próximo lunes, día de la lotería de Navidad. Posteriormente, las celebraciones de dos de los días más marcados en el calendario, Nochebuena y Navidad, parece ser que no se verán muy afectadas por las lluvias.

Según Del Pino, pueden darse precipitaciones a primera hora de la mañana de ambos días. En cuanto al resto de fechas señaladas -Nochevieja, Año Nuevo y el día de la Cabalgata y Reyes Magos- el delegado ha hecho mucho hincapié en que todavía es pronto para prever cuál será el clima.

No obstante, ha señalado que, al menos por ahora, no se espera la presencia de fuertes lluvias en ninguno de los citados días.

En lo que respecta a las temperaturas, los días 24 y 25 de diciembre se situarán ligeramente por encima de la media habitual, algo que no pasará el día de la Cabalgata y de Reyes.

En este último caso, los termómetros marcarán cifras más bajas de lo que acostumbran en esta época del año, no obstante, no se pueden señalar aún cuáles serán.

El delegado de la agencia ha informado de cuál será la situación meteorológica que impere durante el invierno. En cuanto a las temperaturas, se prevé que sea un invierno más cálido de lo habitual, algo que lleva siendo la tónica en los últimos años.

Por otro parte, Juan de Dios del Pino ha señalado que se espera que los próximos meses no se caractericen por la presencia de precipitaciones, sino todo lo contrario. En principio, se espera un invierno más seco de lo normal.