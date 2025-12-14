El Ayuntamiento de Sevilla subvenciona con 130.000 € la reparación de la fachada de la iglesia de San Gregorio

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, firma un convenio para arreglar la fachada de la iglesia de San Gregorio. Ayuntamiento de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro, Fermín Vázquez, han firmado el convenio para la segunda fase de las obras en la iglesia de San Gregorio.

Gracias a este acuerdo, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, aportará una subvención de 128.990 euros para la reparación de la fachada del Convento Mercedario anexo a esta Iglesia de la calle Alfonso XII. "Necesita una rápida actuación", ha afirmado el Consistorio local en una nota.

Con esta aportación, el Consistorio subvenciona el cien por cien de la segunda fase de las obras que se están llevando a cabo en esta fachada, lo que demuestra "la apuesta decidida de este gobierno por recuperar el patrimonio histórico de la ciudad".

En este sentido, ha concretado que esta nueva aportación municipal es la segunda que se realiza a la Hermandad del Santo Entierro.

En contexto, la Gerencia de Urbanismo ya colaboró hace unos meses en las obras de la primera fase, ya finalizadas, con una aportación de 30.074 euros, a la que se suma esta segunda colaboración para poder ejecutar los trabajos de la segunda fase. En total, desde el Consistorio se han destinado a esta hermandad 159.064 euros entre noviembre 2024 y octubre 2025.

Otras obras

Además de las subvenciones al Santo Entierro, también se ha otorgado una subvención a la parroquia de San Nicolás de Bari y Santa María la Blanca, de 282.568 euros, para la rehabilitación y conservación del Coro Alto de la Iglesia.

Por otro lado, desde la Gerencia también se han subvencionado obras en el convento de Santa Inés y Madre de Dios, dentro del programa 'Sevilla Oculta', por valor de 127.199 euros.

Concretamente, en Santa Inés se ha hecho una inversión de casi 100.000 euros para obras de rehabilitación de la escalera del claustro del herbolario y en el convento Madre de Dios, 27.199 euros para la rehabilitación de la Capilla del Correo Mayor del convento Madre de Dios.

Se trata de edificaciones catalogadas como Bienes de Interés Cultural, inmuebles con un nivel de protección global o inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico andaluz y que conforman el patrimonio histórico de la ciudad.

La mayoría de las entidades propietarias de estos inmuebles son entidades religiosas y hermandades, sin ánimo de lucro y con pocos recursos económicos.

"En algo más de dos años hemos destinado más de medio millón de euros para la rehabilitación de iglesias y conventos de la ciudad, lo que demuestra la apuesta decidida de este gobierno" ha concluido el alcalde.