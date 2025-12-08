Así vuelve la Macarena al culto en la basílica tras casi cuatro meses de restauración de Pedro Manzano

La Virgen de La Macarena ha vuelto al culto en su basílica tras la restauración del restaurador Pedro Manzano. Casi cuatro meses han pasado desde que los hermanos de la Esperanza Macarena decidieran que la virgen volviera a ser intervenida tras la polémica restauración de Francisco Arquillo.

Casi 120 días después de indignación, pena y rechazo, este Día de la Inmaculada no ha sido una fecha más en el calendario de miles de sevillanos, que se han agolpado en las puertas de la basílica desde primeras horas de la mañana.

En esta semana todos los hermanos que lo deseen, podrán ir a visitar la basílica desde las 06:00 hasta las 23:00 horas durante el 8 de diciembre y desde las 07:00 hasta las 21:00 horas los días 9 y 10.

"La Junta de Gobierno ha determinado estos horarios para que todos los hermanos y devotos puedan reencontrarse con la Santísima Virgen una vez respuesta al culto confortándoles de nuevo con su bendita presencia", relató la hermandad en un comunicado.

Hace justo una semana, Pedro Manzano, el restaurador que está al mando de la segunda y última intervención de la Virgen, anunció en el último capítulo de la serie que la hermandad había sacado para demostrar con total transparencia los trabajos que los mismos habían concluido y que estaba "muy satisfecho" con el resultado final.