La revolucionaria fusión de flamenco y música electrónica aterriza en Sevilla este sábado con el DJ Marsal Ventura

La revolucionaria fusión de flamenco y música electrónica llega este sábado 6 de diciembre a Pandora Sevilla de la mano del DJ y productor español Marsal Ventura.

La sala celebra por tercera vez este formato Techno Flamenco, un espectáculo que une la fuerza del flamenco en directo con la energía de los sonidos electrónicos. Las últimas entradas siguen disponibles en la web oficial de la sala.

Pandora Sevilla presenta una propuesta que mezcla house, tech house y techno con la esencia del arte jondo. Marsal Ventura, que ha actuado en escenarios internacionales como Tomorrowland, lidera un show que agota entradas en cada ciudad donde se celebra y que ya cuenta con miles de seguidores en redes.

El evento tendrá lugar en la main room de la sala entre las 17:00 y las 23:00 horas. Marsal Ventura compartirá escenario con el guitarrista flamenco Fonso Castillo, que interpretará piezas clásicas, composiciones propias e improvisaciones sobre bases electrónicas.

La propuesta incorpora además un espectáculo visual y coreográfico a cargo de Bailaoras by María La Zíngara. María, bailaora granadina con una trayectoria que comenzó a los dos años, dirige un elenco que suma ritmo y expresividad al formato.

Adelantos

La organización adelanta que el espectáculo incluye percusionistas, cantantes y otros músicos que completan una experiencia que conecta dos mundos musicales.

Durante varias horas, Marsal Ventura presentará sus éxitos, fragmentos de su álbum "De Berlín a Triana" y versiones techo de referencias del flamenco.

Temas de Camarón, Lola Flores, Rosalía o Estopa adquieren un nuevo enfoque que mantiene la esencia flamenca mientras la proyecta hacia un sonido contemporáneo.

La organización anima al público a no perderse esta propuesta musical única. Las entradas siguen disponibles a través de diferentes plataformas y en la web de Pandora Sevilla.